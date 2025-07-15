شكرا لقرائتكم خبر عن علياء صبحى تروج لأغنيتها الجديدة "يا ابن اللذينة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة علياء صبحى جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بوستر أغنيتها الجديدة "يا ابن اللذينة"، معلنة اقتراب طرحها رسميًا خلال الفترة المقبلة على جميع المنصات الرقمية، وعلّقت علياء على المنشور قائلة: "بعد تعب شهور.. يا رب الأغنية تعجبكم قريبًا".



علياء صبحي

الأغنية تأتي ضمن مشروع غنائي جديد تعمل عليه علياء، وهي من كلمات أدهم معتز، ألحان تيم علي، توزيع يوسف حسن، وماستر علي فتح الله.

وتسعى علياء من خلال هذا العمل إلى تقديم لون غنائي مختلف ضمن سلسلة من الأغاني الجديدة التي تحضّر لها، في إطار حرصها على التنويع والتجديد في اختياراتها الفنية.

وكانت الفنانة قد حققت نجاحًا لافتًا في أعمالها السابقة، من بينها أغنية "بطلنا" التي لاقت رواجًا واسعًا، وأغنية "روق علينا" التي قدمتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع جلال الحمداوي، وإخراج بسمة بوسيل في أولى تجاربها الإخراجية، كما سبق لها التعاون مع الفنان تامر حسني حيث غنت معه أغنية إطمن.