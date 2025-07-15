بعد كشفه عن مقاطع أغانٍ من ألبوم لينا ميعاد: هل سيكرر تامر حسني تجرِبة عيش بشوقك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يوليو 2025 11:49 صباحاً - خلال الساعات القليلة الماضية، شوّق النجم تامر حسني جمهورَه ومحبيه لأغاني ألبومه الجديد "لينا معاد"، المقرر طرحه اليوم الثلاثاء على كافة المنصات الموسيقية المختلفة، وعلى قناته الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

"نجم الجيل" ألهب حماس الجمهور، بطرحه أربعة بروموهات تشويقية لعدد من أغاني الألبوم، وهي كالتالي: "لينا ميعاد"، "الاحتياج وِحش"، "الأنوثة الطاغية"، و"حبك لو غلطة". إلا أن هناك عدة ملاحظات على هذه الأغاني، أعادت في أذهان متابعيه تجرِبة غنائية سابقة له. وهذا ما سوف نتعرّف عليه بالتفصيل من خلال السطور التالية.

طريقة الطرح

تساؤلات وتخمينات كانت موضعاً للنقاش من قِبل جمهور تامر حسني؛ خاصةً عقب اتضاح الرؤية التي يتّبعها نجمهم المفضّل في طرح أغاني ألبومه الجديد ""، وهي: هل سيكرر ما فعله في ألبوم "عيش بشوقك" الذي طرحه عام 2018؛ إذ اعتمدعلى طريقة الفيديو كليب في أكثر من أغنية كان هو بطلها، وأخرى استعان بعدد من الموديل سواء سيدات أو رجال، وكان ذلك جليّاً في أكثر من أغنية، مثل الأغنية التي حملت اسم الألبوم، والتي تصدّر بطولتها "". وأغنية أخرى بعنوان: "ناسيني ليه". وأغانٍ أخرى ظهر من خلالها عددٌ كبير من الموديل الشباب، وجاءت بعنوان: "قابلتيني"، وأغنية أخرى بعنوان: "ورد صناعي" التي اعتمد في تصويرها على طريقة الجرافيك، بظهور صورته بطرق مختلفة ومتناسبة مع إيقاع كلّ مقطع منها، وغيرها من الأغاني.

والآن يكرر "حسني" نفس التجرِبة في ألبوم "لينا معاد"؛ إذ أظهرت البرومهات التشويقة للأغاني التي طُرحت، أنه اعتمد على تصويرها بطريقة الفيديو كليب؛ حيث كان هو البطل الأوحد في قصة كلّ أغنية.

أغانٍ مصوّرة من ألبوم لينا معاد

الاحتياج وحش: حين يصبح القلب أسير النداء

ومن بين الأغاني التي نجحت في جذب انتباه جمهورعقب الكشف عن البرومو الخاص بها، هي أغنية: "الاحتياج وِحش"، التي ظهر من خلالها مرتدياً بدلة بيضاء، تشير إلى رحلة البحث التي لايزال يخوضها عن شريكة الحياة المناسبة، رغم الصدمات والأوجاع التي واجهها في علاقاته السابقة، ودلل على ذلك كلمات الأغنية التي تقول: "الاحتياج وِحش ارحمني يا احتياجي مش كلّ مرة تنده أتشك في قلبي وآجي".

هذه الأغنية لمست الكثيرين؛ لأنها عبّرت عن مشاعرهم الحائرة ما بين وجع الاحتياج والقلب الذي أصبح أسيرَ النداء.

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لينا معاد: عتاب الأحبّة

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حبك لو غلطة: لا حسابات لا ندم

أغنية أخرى وقع في حب كلماتها محبو "نجم الجيل"، وهي ""، التي ظهر من خلالها "" وهو يعيش قصة حب مع إحدى الفتيات. ومع مرور الوقت يتذكّر اللحظات الجميلة والرومانسية التي جمعتهما. لذلك نجده يظهر في البرومو بأكثر من مشهد، ولكن سرعان ما يتضح للجميع أن قصة حبه تخللتها لحظات من الفراق، ورغم ذلك ظل متمسكاً بالأمل في إعادة الأمور كما كانت في البدايات؛ معتمداً في ذلك على مبدأ "العتاب بين الأحبّة". وتقول كلماتها: "لينا معاد نتقابل فيه بعد ما نحاول واحنا بعاد، وهنحكي إزاي عدينا كل دقيقة فراق". وفي مقطع آخر من الأغنية، حرَصعلى تلقين مَن أحبها درساً قاسياً عن عدم جدوى الفراق؛ لأن العناد لا يفيد؛ إذ يقول: "وهتعرف إن ليالي البعد مش مستهلة عناد".في هذا المقطع من أغنية "حبك لو غلطة"، يفتحباب "الافتراض"؛ متسائلاً: ماذا لو كان حب هذا الشخص "غلطة"؟ ثم يستحضر فكرة الرجوع بالزمن، كأنه يقول: "رغم كلّ ما مَر، لا أندم؛ بل سأعيد الخطأ نفسه". وبصوته العذب الذي جاء متماشياً مع موسيقى وألحان تلك الأغنية، يقول: "حبك لو غلطة والزمان رجع بيا. أنا تاني هغلط وهحبك أكتر كمان".

وفي هذه الأغنية حرَص تامر على توجيه رسالة مفادها: أن الحب هنا لا يُقاس بالصواب أو الخطأ؛ بل بما يشعر به القلب، وهو إصرارٌ على العشق رغم الألم أو العواقب.

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الأنوثة الطاغية: الحلول تعجز أمام الجمال

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خلونا نشوفكم تاني: رحلة نحو الفرح

وفي بداية تلك الأغنية، يبدأبنداء فيه استنجاد، يطلب من خلاله من محبوبته أن تتخيل نفسها في مكانه لتفهم مدى صعوبة الموقف؛ خاصةً بعد أن أصبح لا يستطيع أن يقاوم سحر جمالها وجاذبيتها وكأنها أجبرت قلبه على الاستسلام، ويقول: "طب حطي نفسك مكاني دي عيون تتقاوم دي". عقب ذلك يختتممقطع تلك الأغنية بتساؤل عاجز: "طب إيه الحل قوليلي في أنوثتك الطاغية دي؟".ومن خلال هذه الأغنية، قررأن يأخذ جمهوره لرحلة أخرى عنوانها الرئيسي: البهجة والفرحة فقط، وكأنه يريد أن يخفف عنهم بَعد كلمات الهجر والحب والغزل في أغانيه التي أشرنا لها في السطور السابقة.

وهنا كان لتامر ظهور مختلف؛ إذ روّج لهذه الأغنية على متن إحدى الطائرات برفقة فريق عمله، وعلى أنغام موسيقاها السريعة ردد تامر وفريقه كلماتها بالقول: "اللي معايا في الصورة دول أغلى ناس عليا".

وعلّق تامر مازحاً: "مارضيتش أنكّد عليكم النهارده بالأغاني الدراما، عشان نسمعها لما الألبوم ينزل إن شاء الله. خلاص إحنا ساعات ونسمعه كله. وبخصوص الأغنية دي، يلا كلنا على أغنية (خلونا نشوفكم تاني)، نتصوّر مع أغلى ناس علينا، وأنا طبعاً لسه هتصوّر مع أهلي، لإن اللي في الڤيديو دول معرفهمش أصلاً".

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أغاني ألبوم "لينا معاد"

الأنوثة الطاغية. يا حب. حبك لو غلطة. خلونا نشوفكم تاني. لينا معاد. هو ده بقى!! حبيبي تقلان. الذوق العالي. يلا يا كداب. واحشني يا ابن اللذينة. الاحتياج وِحش. هيموت ويرجع. مستني إيه؟ حفلة تخرج من حياتي. ملكة جمال الكون.

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يضم ألبومالجديد "" 15 أغنية، تعاوَن من خلالها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، وتأتي أسماء الأغاني كالتالي:لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

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