شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل تبدأ تصوير حكاية ديجافو فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة شيري عادل حالياً لتصوير حكاية بعنوان ديجافو من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، والمكوّن من 7 حكايات، على أن يتم التصوير في نهاية الشهر الجاري أو بداية شهر أغسطس ليتم عرضه في موسم دراما الأوف سيزون، كما هو مقرر له هذا العام 2025.

شيرى عادل تعيش نشاطاً مكثفاً فى 2025

هذا وتعيش الفنانة شيري عادل نشاطاً فنياً مكثفاً خلال الآونة الأخيرة على مدار العام فقبل إعلانها عن التعاقد على بطولة حكاية بعنوان ديجافو من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، المكوّن من 7 حكايات، شاركت في العديد من المحافل خلال العام.

البداية كانت حينما أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن انضمام الفنانة شيري عادل إلى لجنة تحكيم المسابقة الدولية في نسخة الدورة الماضية.

وضمت لجنة تحكيم المسابقة الدولية التي تشمل الأفلام الروائية وأفلام التحريك والأفلام الوثائقية، المخرج المصري يسري نصر الله "رئيس اللجنة"، وكاميل فارين مبرمجة أفلام بمهرجان كليرمونت فيران الدولي للأفلام القصيرة، وميلياوشا أيتوغانوفا منتجة ومخرجة ومديرة مهرجان كازان، ومانويل بينا مخرج ومنتج ومدير البرمجة في مهرجان بيو الدولي للأفلام القصيرة.

بعدها اختتمت فعاليات مهرجان الفيلم للسينما الفرانكوفونية برئاسة الكاتب والناقد ياسر محب، بتكريم الفنانة شيري عادل، وذلك تقديرًا لمشوارها الفني في السينما والتلفزيون، كل ذلك قبل إعلانها عن التعاقد على بطولة المسلسل الجديد لتعود به للشاشة بعد آخر أعمالها مسلسل الوصفة السحرية.