شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف حسين: تجربة العمل مع أصالة مميزة وسعيد بنجاح "المال السايب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الموزع الموسيقي يوسف حسين عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع النجمة أصالة نصري في ألبومها الجديد "ضريبة البعد"، الذي حقق تفاعلًا جماهيريًا لافتًا منذ لحظة إطلاقه وأكد أن هذا التعاون يشكل انطلاقة لمشاريع مستقبلية تجمعه بصوت يعتبره من بين الأهم على الساحة الغنائية العربية.

وفي تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أشار حسين إلى أنه تولى توزيع أغنية "المال السايب"، مؤكدًا أن النجاح الكبير الذي حظيت به الأغنية يعكس شغف الجمهور بالفن الحقيقي والأعمال التي تحمل قيمة فنية مميزة.

وأضاف: "العمل مع أصالة يمنحني مساحة كبيرة للإبداع فهي دقيقة للغاية وتملك رؤية واضحة لكل أغنية، سواء من حيث التوزيع أو الشكل الموسيقي العام، مما يجعل كل عمل معها يحمل طابعًا خاصًا وبصمة فريدة".



أصالة وموزع يوسف حسين

تفاصيل ألبوم أصالة الجديد

يضم ألبوم "ضريبة البعد" مجموعة من الأغاني التي تمزج بين الطابع العاطفي والطربي، ومن أبرزها: "كلام فارغ" من ألحان تامر عاشور، بالإضافة إلى أغاني مثل "ضريبة البعد" (الأغنية التي تحمل اسم الألبوم)، "اكتفاء بالنفس"، "ما وحشتكش"، "العنب الساقع"، "حوسة إيه دي"، "أحبك أكرهك"، "أنا هنساك"، "حبة حبة" و"متوحشة".

شارك في الألبوم نخبة من أبرز الشعراء والملحنين، من بينهم الشاعر محمود عليم، الشاعرة منة القيعي، الملحن كلازا، مصطفى حدوتة، الشاعر أحمد المالكي، مصطفى العسال، محمد عبد المجيد، أحمد حسن رؤؤل، عمرو الشاذلي، والملحن الراحل محمد عبد المجيد، بالإضافة إلى إسلام الجريني وجابر جمال. كما يتضمن الألبوم أغنية من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، مما يضفي على العمل طابعًا تراثيًا مميزًا.