شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم يبدأ تصوير مسلسله الجديد "العند" فى الأسبوع الأول من أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ المخرج محمد بكير تصوير مسلسله الجديد العند بطولة النجم أحمد حاتم، تأليف محمد ناير، أغسطس المقبل، ومن المقرر عرضه خلال موسم الأوف سيزون، وهو مكون من 15 حلقة، حيث يعد مسلسل العند التعاون الثانى بين أحمد حاتم وشركة الإنتاج، حيث قدما سويا مسلسل عمر أفندى في الفترة الماضية، من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وانضم لبطولة العمل بجانب أحمد حاتم كل من انتصار وإسلام إبراهيم.

مسلسل العند بطولة أحمد حاتم ومرام على

وبدأ حاتم التحضيرات والاستعدادات لمسلسله العند، وهو العمل الذى يعود به على الدراما التليفزيونية مجددا بعد نجاحه في رضمان الماضى في مسلسل إخواتى مع روبى ونيللى كريم، ومن المقرر أن تشارك الفنانة اللبنانية مرام على البطولة النسائية أمام أحمد حاتم، حيث ينطلق التصوير بداية شهر أغسطس المقبل.

وينتظر أحمد حاتم عرض عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "حدوتة الأيام الباقية" ويشاركه فى البطولة الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص فى ثانى تجاربها السينمائية فى مصر، ليعيدها الفيلم إلى السينما المصرية، بعدما قدمت أولى تجاربها فى فيلم "العارف" مع النجم أحمد عز، والذى تم عرضه منذ 4 سنوات وحقق نجاحًا كبيرًا.

أحمد حاتم ينتظر عرض فيلم "حدوتة الأيام الباقية"

فيلم "حدوتة الأيام الباقية" بطولة أحمد حاتم، كارمن بصيبص، مريم الخشت، مراد مكرم، سماح أنور، حنان سليمان، سامي مغاوري، وأحمد ماجد، والعمل من تأليف محمد صادق، إخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه في إطار من الرومانسية والخيال العلمي.

كما ينتظر أحمد حاتم عرض فيلم قصر الباشا الذى يشارك فى بطولته معه عدد من الفنانين منهم حسين فهمى وأحمد فهيم ومايان السيد وعدد كبير، من إخراج محمد بكير وينتظر عرض فيلم المنبر، ويشارك في بطولته كل من "ميدو عادل" وأحمد حاتم وأحمد فهيم وعمر السعيد، وآيتن عامر، وسامح الصريطي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلي منبره العظيم.