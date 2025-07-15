شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم ع الزيرو يحصد المركز الأول فى الأعلى مشاهدة على منصة watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم ع الزيرو بطولة النجم محمد رمضان، الأكثر مشاهدة في مصر على منصة watch it، حيث حصد المركز الأول في المشاهدات، والفيلم من اخراج ماندو العدل، وعُرض في صيف 2023، وشارك في بطولته كل من: نيللى كريم، وجومانا مراد، كما حصد المركز الثانى فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة النجمين هشام ماجد وهنا الزاهد، كما حصد فيلم بعد الشر بطولة على ربيع على المركز الثالث، وحصد فيلم العنكبوت بطولة النجم أحمد السقا على المركز الرابع والخامس من خلال فيلم السرب.



ع الزيرو

تدور أحداث فيلم "ع الزيرو" حول الحب اللا محدود بين أب وابنه، ويلعب دورهما النجم محمد رمضان والنجم الطفل منذر مهران، الذي ظهر سابقاً مع محمد رمضان في فيديو أغنية مصباح علاء الدين، ويناقش الفيلم قضية مهمة، إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى انسانى تشويقى.

فيلم "ع الزيرو" بطولة مجموعة من أشهر النجوم، منهم، نيللي كريم وجومانا مراد وإسلام إبراهيم، ويصوّر قصةً مؤثرة عن الكفاح والسعي الدؤوب والمدى الذي يصل إليه أب عازب لإنقاذ ابنه الذي يعاني من مرض عضال، والفيلم من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، وشارك في إنتاجه العدل جروب واستوديوهات ڤوكس.

