بيتر جاكسون ينفى شائعة اعتزاله صناعة السينما.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - نفى المخرج العالمى بيتر جاكسون اعتزاله صناعة الأفلام الروائية، رغم عدم إخراجه أي فيلم سينمائي منذ عام 2014، وقد اشتُهر المخرج النيوزيلندي بأفلام ناجحة مثل ثلاثية The Lord Of The Rings و King Kong.

أفلام بيتر جاكسون

ولم يُخرِج أي فيلم روائي طويل منذ فيلم The Hobbit: The Battle Of The Five Armies الذى طرح عام 2014، كما أخرج بعض الأفلام الوثائقية للتلفزيون، مثل They Shall Never Grow Old بالشراكة مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، وThe Beatles – Get Back لمنصة ديزني+.

وتحدث الحائز على جائزة الأوسكار إلى موقع Screen Rant للترويج لتعاونه مع أحدى الشركات العالمية التي تعمل على إعادة طائر الموا العملاق إلى الحياة من الانقراض.

ونظرًا للسياق غير السينمائي للمقابلة، والوقت الذي انقضى منذ آخر فيلم روائي طويل له، سُئل عما إذا كان متقاعدًا، وأجاب جاكسون قائلا: "لا أنا لست متقاعدًا، وأعمل حاليًا على ثلاثة سيناريوهات مختلفة، وأكتب فيلم The Hunt for Gollum، الذي سيخرجه آندي سيركيس العام المقبل، استمتعتُ بالعمل في الأفلام الوثائقية، سواءً أظهرت تقدمي في السن أو لا".

تفاصيل فيلم The Lord Of The Rings: The Hunt For Gollum

تم الإعلان مؤقتًا عن فيلم The Lord Of The Rings: The Hunt For Gollum في عام 2023، مع عودة سيركيس، الذي جسّد شخصية جولوم في الثلاثية الأصلية، إلى هذا الدور، وإخراج الفيلم أيضًا.