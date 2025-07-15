شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يتأثر ويبكى بعد عرض "صاحبة السعادة" فيديو نادرا لوالده فى حفل زفافه والان مع تفاصيل الخبر

تأثّر الفنان خالد سليم وبكى عند عرض مقطع مصوّر لوالده الراحل، خلال حفل زفافه، وذلك أثناء استضافته في برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدّمه الفنانة إسعاد يونس، وضمّ الفيديو لقطات نادرة جمعت خالد بوالده، الأمر الذي أعاده إلى لحظات مؤثرة من حياته، لم يتمالك معها دموعه.

يذكر أن آخر أعمال خالد سليم مسلسل" وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

‎"وتقابل حبيب" تدور أحداثه حول "ليل" التى تعيش حياة هادئة مع زوجها يوسف رجل الأعمال، لكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث تكتشف بشكل مفاجئ أن زوجها متزوج سراً من رقية العسكرى، لتدخل بعدها ليل فى صدمة شديدة، فتقرر الانفصال والابتعاد بشكل مباشر، ‎لكنها تتورط فى صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها.

كما تصدرت ياسمين أيضا قائمة الأكثر شهرة على المنصة بمسلسل ونحب تانى ليه.