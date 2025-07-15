شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم فى صاحبة السعادة: أنا بيج فان لعمرو دياب وهو ملهم كل جيله والان مع تفاصيل الخبر

كشف النجم خالد سليم خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة، مع الفنانة إسعاد يونس عن علاقته بالنجم عمرو دياب، حيث قال: يجمعني به صداقة قوية، وأنا بيج فان له منذ زمن، فهو فنان حقيقي وملهم لكل جيله، وعندما كنت أدخل أي حفلة له كان يقوم بتحيتي تحية مخصوصة، ومن هنا عرفت أنه يحبني، وحضر الفرح بحكم تلك الصداقة وبحكم أيضا صداقته بنادر شقيق خيرية.

يذكر أن آخر أعمال خالد سليم مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

‎"وتقابل حبيب" تدور أحداثه حول "ليل" التى تعيش حياة هادئة مع زوجها يوسف رجل الأعمال، لكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث تكتشف بشكل مفاجئ أن زوجها متزوج سراً من رقية العسكرى، لتدخل بعدها ليل فى صدمة شديدة فتقرر الانفصال والابتعاد بشكل مباشر، ‎لكنها تتورط فى صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها.

كما تصدرت ياسمين أيضا قائمة الأكثر شهرة على المنصة بمسلسل ونحب تانى ليه.