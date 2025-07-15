شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب والشاعر تامر حسين.. مشوار نجاح 16 عاما و75 أغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققه الشاعر الغنائى تامر حسين مع الهضبة عمرو دياب منذ بداية تعاونهم سويا في عام 2009 في أغنية وياه التي تركت بصمة كبيرة مع جمهور الهضبة حتى وقتنا هذا، ومازالت النجاحات مستمرة في كل ألبوم يقدمه الهضبة حيث تخطت عدد الاغانى التي جمعت بينهم 75 أغنية باعتباره الشاعر الأكثر تعاونا معه في مشواره الغنائى .

في ألبوم الهضبة عمرو دياب الأخير بعنوان ابتدينا تعاون الشاعر تامر حسين معه في خمس أغانى احتلت معظمها التريند بعد طرح الألبوم ومنها دايما قمر وماليش بديل وابتدينا وخطفونى ويالا .

نجاحات الشاعر تامر حسين مع الهضبة عمرو دياب

من أبرز النجاحات التي جمعت بينهما عدد من الأغانى منها وياه ومكنتش ناوى وبناديك تعالى ومالى عينيا ومقدرش أنا ويوم مااتقابلنا وجرالى إيه والليلة ياحبيبى وعندى سؤال وأهى ذكريات وخلينا وحدينا وحبيت ياقلبى وفوق من اللى انت فيه وعايش معاك وشوفت الأيام وجماله وهتبتدى الحكايات وانا مش أنانى وساعة الفراق وأيوا اتغيرت ونعيش وياحب دوبنا ورسمها وأحلى وأحلى ومعاك قلبى وأمنتك ولالا وحبيبتى ووعكس بعض وراجع وعمرنا ماهنرجع والقاهرة وبلاش تبعد وقلبى أتمناه وجنب حبيبى وحبايب ايه ويتعلموا وتعالي وباين حبيت وجمع حبايبك ويوم تلات وقدام مرايتها وجامدة بس وسهران وهيعيش يفتكرنى ومكانك في قلبى ويابلدنا ياحلوة وأماكن السهر وعايز أعمل زيك وشكرا والدنيا الحلوة واتقل وحلو التغيير وانت الحظ وكتر من قربك واللى يمشى يمشى وزمن المجاملة انتهى وتعالى وتعالى ومكانك وبيوحشنا والكلام ليك انت ولوحدنا ومتتعوضش وجديد في جديد والطعامة وتتحبى وأنا هنا وغيرها .



تامر حسين وعمرو دياب

تعاون فنى ناجح بين عمرو دياب وتامر حسين

يُعد التعاون الفني بين الشاعر الغنائي تامر حسين والنجم الكبير عمرو دياب من أبرز وأنجح الشراكات في تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة، حيث جمعتهما أعمال غنائية تركت بصمة واضحة في وجدان الجمهور المصرى والعربي، وأسهمت في ترسيخ مكانة عمرو دياب كنجم أول في الساحة الفنية، وفي الوقت نفسه قدّمت تامر حسين كواحد من أهم شعراء الجيل الجديد.

ما يميز تامر حسين هو قدرته على فهم شخصية عمرو دياب الفنية والجماهيرية، فهو يكتب له كلمات تمزج بين الرومانسية والبساطة والعمق، ما يجعل الأغاني قريبة من قلوب المستمعين بمختلف أعمارهم، كما يتميز تامر بالمرونة الأسلوبية، حيث كتب للهضبة أغاني درامية، وأخرى راقصة، وثالثة تأملية، دون أن يفقد بصمته الخاصة.



عمرو دياب وتامر حسين

تُوّج هذا التعاون بحصول تامر حسين على عدة جوائز وتكريمات، وكان دائمًا ما يُشيد عمرو دياب بموهبته والتفاهم الفني العميق الذي يجمعهما.



الشاعر تامر حسين ساهم في تجديد دماء مسيرة الهضبة، بينما كان عمرو دياب المنصة الأوسع التي أبرزت موهبة تامر وأوصلتها إلى ملايين المستمعين في الوطن العربي، وتبقى هذه الشراكة نموذجًا نادرًا للتكامل بين الشاعر والمطرب في صناعة الأغنية الحديثة.



يذكر أن الشاعر الغنائى تامر حسين له بصمات ونجاحات كبيرة مع نجوم مصر والوطن العربى منهم الهضبة عمرو دياب والكينج محمد منير وشيرين وهيفاء وهبى وحماقى وتامر حسنى وهيثم شاكر ومى فاروق ونانسى عجرم وبهاء سلطان ورامى صبرى وايهاب توفيق وغيرهم بكثير من النجوم .

