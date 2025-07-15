شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم: فى فترة زيادة وزنى تعرضت للتنمر من الكثيرين.. وزوجتى ساندتنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم خالد سليم خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس، عن أصعب فترات حياته، حيث قال: "عام 2019 كانت فترة صعبة جدا، فقد كانت لدي مشكلة في زوري، وذهبت للعديد من الأطباء الذين أعطوني علاجا بالكيرتيزون، ثم بعد ذلك ذهبت لطبيب رشحه لي صديقي حماقي، وتوصلنا لعمل عملية، وبالفعل أجريت العملية وأكتشفنا أنه ورم ولكن كان حميدا".

وأضاف خالد سليم: بعد نجاح العملية اكتشفت إن وزني وصل 124 كيلو، وخيرية وقفت بجانبي، خاصة أن هناك بعض الأشخاص الذين كنا نعتبرهم أصدقاءنا تنمروا علي وكانوا "يطلعوني على المسرح" حتى جاء يوم عيد ميلاد أحد اللأصدقاء وظلوا يتنمرون علي، وهنا قررت أن أفقد وزني وساعدتني خيرية.

يذكر أن آخر أعمال خالد سليم مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

‎"وتقابل حبيب" تدور أحداثه حول "ليل" التى تعيش حياة هادئة مع زوجها يوسف رجل الأعمال، لكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث تكتشف بشكل مفاجئ أن زوجها متزوج سراً من رقية العسكرى، لتدخل بعدها ليل فى صدمة شديدة فتقرر الانفصال والابتعاد بشكل مباشر، ‎لكنها تتورط فى صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها. كما تصدرت ياسمين أيضا قائمة الأكثر شهرة على المنصة بمسلسل ونحب تانى ليه.