شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يكشف آخر Date قضاه مع زوجته ببرنامج صاحبة السعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان خالد سليم، خلال استضافته برفقة زوجته في برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، إن ضغوط الحياة والانشغالات اليومية كثيرًا ما تحول دون تمكّنهما من قضاء وقت خاص يجمع بينهما، مضيفًا: "دائمًا بسبب ظروف الحياة وانشغالنا لا نستطيع قضاء وقت بمفردنا. مؤخرًا، كانت زوجتي في رحلة إلى اليونان مع صديقاتها، بينما كنت منشغلًا بعمل في المملكة العربية السعودية، وبعدها كنت متجهًا إلى لندن، وتم تأجيل السفر للندن فقررت أن أفاجئها وسافرت إلى اليونان، وقضينا وقتًا جميلًا معًا".

ومن جانبها، قالت زوجته خيرية هشام علي: عندما وصل إلى اليونان استقبلته في المطار، وجلسنا معًا نتحدث عن حياتنا، وما مررنا به، وخططنا المستقبلية… كانت لحظات مميزة ومؤثرة بالنسبة لنا، وأكدت أن خالد سليم رومانسي جدا ويحب الاهتمام والرومانسية والتفاصيل.

وأكدت خيرية أن خالد سليم لم يتغير عن أول الزواج فما زالت الغيرة والإهتمام كما هي، ومن جانبه أكد خالد سليم مع مرور الوقت في الزواج اكتشفت أنها "بمية راجل" فدائما تقف بظهري ولها مواقف جميلة مع أصدقائها.

يذكر أن آخر أعمال خالد سليم مسلسل" وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

‎"وتقابل حبيب" تدور أحداثه حول "ليل" التى تعيش حياة هادئة مع زوجها يوسف رجل الأعمال، لكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث تكتشف بشكل مفاجئ أن زوجها متزوج سراً من رقية العسكرى، لتدخل بعدها ليل فى صدمة شديدة فتقرر الانفصال والابتعاد بشكل مباشر، لكنها تتورط فى صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها، كما تصدرت ياسمين أيضا قائمة الأكثر شهرة على المنصة بمسلسل ونحب تانى ليه.