قبل الذوق العالي.. كيف كان شكل التعاون الفني بين الكينج محمد منير وتامر حسني؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يوليو 2025 11:53 مساءً - حماس وترحيب كبير، هي الحالة التي كان عليها جمهور الكينج محمد منير، وجمهور "نجم الجيل" تامر حسني، عقب طرح الثنائي للبرومو التشويقي للأغنية التي تجمعهما وهي "الذوق العالي"، والمنتظر طرحها بصورة رسمية في الألبوم الغنائي الجديد للأخير والتي يحمل عنوان "لينا معاد".

أجواء صيفية

الملصق الدعائي لأغنية الذوق العالي - الصورة من صفحة تامر حسني على فيسبوك



ورغم أن البرومو التشويقي لأغنية "الذوق العالي" جاء قصيراً للغاية، إلا أنه اعتلى ترند منصات التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الشغف لدى جمهور النجمين، وجاءت أجواء تلك الأغنية والتي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مبهجة ومناسبة لأجواء فصل الصيف، إذ ارتديا تامرحسني ومحمد منير قمصان مزينة بأكثر من لون فاتح يجعلك تشعر بأجواء هذا الفصل، هذا إلى جانب المكان الذي صورت به الأغنية فجاء وسط مناظر وأجواء طبيعية من حشائش خضراء وورود محاطة بـ أحواض مائية كبيرة "حمامات سباحة".

وكانت الأولوية للنجم محمد منير إذ قال في مقطع تلك الأغنية "عمال تعلي الذوق بذوقك العالي" ليرد عليه تامر بمقطع آخر قائلاً من خلاله: "اه ياوخدنا لفوق، حلاوتك ياللي في بالي".

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ولم تمر سوى ساعات، ليعبر تامر حسني عن سعادته الشديدة بهذا الديو الغنائي الذي يجمعه بالنجم الكبير محمد منير، معتبراً غنائه معه بمثابة جائزة كبيرة له، و ذلك من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، جاء كالتالي: "كلمتين من قلبي في حق الفنان الأسطوري محمد منير، بعيداً عن إنه أخويا الكبير و حبه في قلبي عشق لا ينتهي".



إلا أنه قبل هذه الاغنية، كان هناك تعاون فني جمع الثنائي بطرق مختلفة، هذا ما سوف نتعرف من خلال التقرير التالي .

تعاون غنائي وسط النجوم: حب وود متبادل

وتماشياً مع المثل العربي الشهير "رب ضارة نافعة"، جاء أول تعاون بين الثنائي خلال فترة جائحة فيروس "كورونا" الذي انتشر في العالم وتسبب في إلغاء المحافل الفنية، إذ اجتمع في الثنائي أوبريت "أنت أقوى" مع كوكبة كبيرة من نجوم الطرب في الوطن العربي، وكان الهدف منه رفع الروح المعنوية ونشر الأمل لدى الناس بسبب الإحباط الذي أصابه نتيجة فيروس "كورونا".

وبدأ محمد منير الأوبريت بكلمات محفزة لحب الحياة: "كل يوم الشمس تطلع كل يوم.. تطلع تملى بـالنور الوجود كل لحظة خير يعدي في القلوب... ولا الورد هي نور الإنسانية اللي بيعدي الحدود أنت أقوى أنت أبقى سر أسرار الحياة مد أيدك فوق".

وجاء من بعده تامر حسني ليكمل الرسالة التي بدأها "منير" في بث الأمل بين جموع الناس، ليقول في مقطعه الغنائي المخصص له "مهما هـتكون الديانة او شعوب باللغات ولون.. ربنا إدالنا الأمانة وقال لآدم قوم وكون الأرض لينا مش لغيرنا لأجل أولادنا وخيرنا... ياما من أزامات عبرنا رجعوا الضحكة العيون".

والمميز في هذا العمل الغنائي ، هي الحالة التي ظهر عليها تامر حسني ومحمد منير في كواليسها، حيث سادت بينهما حالة من الحب والود المتبادل الذي تخلله لحظات داعمة وطريفة كان بطلها "تامر حسني"، هذه الصورة تؤكد على قوة العلاقة التي تربطهما سواء كانت فنية أو على المستوى الشخصي.



لحظة طربية صادقة

وفي وقت سابق ، اجتمع تامر بـ "منير" في منزل أحدهما، في لحظة كان عنوانها الطرب الأصيل، إذ بادر "نجم الجيل" بغناء إحدى أغاني محمد منير التي تركت علامة وأثر كبير لدى جمهوره وهي أغنية "ممكن"، وعلى موسيقى "الأورج الكهربائي" الهادئة تقمص تامر دور العازف، ليبادله "منير" الغناء ، لتسجل هذه اللحظة مشاركة فنية اكتست بطابع خاص جداً، ورغم مرور سنوات عدة على هذه اللحظة إلا أن جمهور الثنائي لا يزال يتذكرها، من خلال نشر مقطع الفيديو الخاص بها على منصات التواصل الاجتماعي.



إشادة ورد للجميل

وفي السياق ذاته علينا أن نتذكر ، التصريحات التي أدلى بها "الكينج" محمد منير خلال لقائه منذ سنوات في البرنامج الشهير "البيت بيتك" والتي من خلالها أثنى على موهبة تامر حسني ، معتبراً إياه صورة لجيله ولمجتمعه، قائلاً: "تامر مغني صادق جدا جداً.. ليه بحبه هو صورة لجيله لمجتمعه.. تامر مغني جميل".

لتمر الأيام والسنوات، ليقرر تامر حسني رد الجميل للنجم محمد منير، قائلاً في لقاء مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة "النهار" في برنامج "واحد من الناس".

أن الكينج محمد منير هو الفنان الوحيد الذي سانده كثيرًا جدًا ووقف بجانبه منذ طفولته، وكان يقدمه للجمهور في حفلاته وهو يدين بالفضل له.

وتابع أن منير هو الفنان الوحيد الذي تحدث عنه وقدمه للجمهور في حفلاته، وعندما يحدث له أي موقف كان يتحدث معه ويفهمه الأمر، وأكد قائلًا: "أنا بحبه جدًا".



أحدث رسائل محمد منير لـ تامر حسني: "أنا فخور بيك"

وفي الختام وفي ظل التوقعات العالية لأغنية "الذوق العالي" يترقب عشاق النجمين محمد منير وتامر حسني لقاءً فنياً استثنائياً يجسد الإبداع والتألق"، وأمام ذلك حرص الفنان محمد منير على التأكيد بـ إعجابه الشديد بالنجم تامر حسني، مسترجعاً خلال ذلك الخطوات الأولى للأخير في عالم الغناء والطرب، إذ نشر "منير" صورة الملصق الدعائي لأغنية الذوق العالي، عبر صفحته على "فيسبوك"، وعلق قائلاً: "تامر حسني كنت شاهد علي رحلة نجاحك من أول مشاركة في البوم (ليه يا دنيا الواحد) ، النهارده انا فخور بيك كـنجم كبير في عالمنا الفني".

يمكنكم قراءة.. الذوق العالي.. محمد منير مفاجأة ألبوم تامر حسني

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