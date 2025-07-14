شيماء سيف في فيديو طريف من عطلتها الصيفية.. ما علاقة فيفي عبده؟

شيماء سيف تستعين بصوت فيفي عبده

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"إش إش" آخر أعمال شيماء سيف الدرامية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يوليو 2025 11:53 مساءً - بعد انشغالها المكثف بمشاريعها الفنية الأخيرة، تقضي الفنانةإجازتها الصيفية حاليًّا مع زوجها المنتج محمد كارتر في منتجع بالساحل الشمالي. وشاركت الجمهور لحظات استرخائها عبر "إنستغرام" بفيديو طريف تُظهر فيه لحظات استمتاعها بأجواء المسبح.دمجت شيماء سيف فيديو جلوسها على طوَّافة بحر داخل المسبح، مع مقطع صوتي للفنانة فيفي عبده تقول فيه:"هتنزلني في المية يا لهوي، هتنزلني في المية يا بوسي، مبعرفش أعوم يا لهوي"، وأثار الفيديو حالة من الضحك بين أصدقائها الفنانين اللذين قاموا بالتعليق سريعاً على الفيديو، منهم فيفي عبده، ميرنا جميل، المطربة بوسي، مي عمر، داليا البحيري، نسرين أمين، وغيرهم.يمكنكِ قراءة.. قصة شيماء سيف ومحمد كارتر في 6 سنوات قبل إعلان انفصالهمايُذكر أنتواجدت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "" الذي جاء من بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، إنتصار، دينا، ندى موسى، عصام السقا، طارق النهري، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، أحمد عبد الله، مايا طلام، وعدد من النجوم ضيوف الشرف، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل "إش إش" دارت أحداثه حول قصة حياة راقصة التي تجسد شخصيتها مي عمر، تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة، ومع مرور الوقت، تجد نفسها في مواجهة مع أحد كبار المنطقة الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وهو رجل نافذ يرغب في التقرب من "إش إش"، لكنه يجد نفسه محاصرًا في دوامة من المكائد والمصائب التي تدبرها له.

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على جانبٍ آخر، تشارك الفنانة شيماء سيف كضيفية شرف في فيلم "ريستارت" للنجم تامر حسني، الذي يعرض حالياً في دور السينما ويتناول الفيلم تأثير السوشال ميديا على المجتمع، حول محمد فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على وسائل التواصل. لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية لملاحقة الشهرة عبر الإنترنت.

وتتوالي الأحداث وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً! لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها. على محمد الآن أن ينهض بحملٍ ثقيل: مسؤولية إعادة روابط العائلة، وإنقاذ حب حياته من قبضة الإنترنت.

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