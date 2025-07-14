معاكي ببقى بيبي.. الرومانسية على طريقة محمد رمضان

محمد رمضان يروّج لأحدث أغانيه " أيه ياقلبي"

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حماس وتمنيات بالنجاح.. المشاهير يتفاعلون مع أغنية محمد رمضان "أيه ياقلبي"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يوليو 2025 11:53 مساءً - شوّق النجمجمهوره ومحبيه، لأحدث أغانيه "أيه ياقلبي"، المقرر طرحها على المنصات الموسيقية المختلفة وقناته الرسمية على موقع الـ"يوتيوب" وذلك عصر يوم الأربعاء المقبل.وظهر محمد رمضان في مقطع فيديو قصير بثه عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام" ، وهو يغني جملاً وكلمات من مطلع أغنيته الجديدة، والتي حملت في طيات معانيها جانباً رومانسياً اعتمد بصورة كبيرة على طريقة الحوار، ولاسيما من قبل المحبوب الذي وقع في غرام إحدى الفتيات، يصف لها شعوره عدما يبادلها الحديث وحالته التي تتبدل من القوة للضعف عندما يقف أمامها، وتقول كلمات الأغنية التي تغنى بها محمد رمضان: "معاكي ببقى بيبي معاهم عمو.. مع كل الناس محمد معاكي ببقى حمو.. وبقيتي تهمي قلبي اللي مكانش خد هامه".وجاء التعليق الذي أرفقه محمد رمضان بالفيديو، كالتالي: "أيه يا قلبي" يوم الأربعاء القادم الساعة 4 بتوقيت مصر، جاهزيييييين ؟ ثقة في الله نجاح".

ولاقى المقطع الترويجي لأغنية محمد رمضان تفاعلاً واسعاً، من قبل عدد من المشاهير، منهم المطرب السعودي بدر الشعيبي الذي عبر عن إعجابه الشديد بالأداء الذي ظهر عليه "رمضان" في الفيديو معلقاً: "مو طبيعي..فنان"، والنجمة الشابة سمية الألفي التي عبرت عن حماسها الشديد للأغنية بمجموعة من الرسوم التعبيرية والتي جاءت على هيئة شعلة نارية وأخرى على هيئة قلب أحمر"، وعدد آخر من النجوم منهم من قدم له تهنئة خاصة، وآخرون تمنوا أن تحقق الأغنية نجاحاً كبيراً وانتشارا واسعاً.

محمد رمضان ينتظر طرح فيلمه الجديد "أسد"

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على جانب آخر، يخوض النجمتجربة سينمائية جديدة بعنوان "أسد" وهو العمل المنتظر عرضه قريباً في دور السينما، وفي تصريح إعلامي سابق له، أكد بأن هذا الفيلم كان سبباً وراء ابتعاده عن الأعمال الدرامية في الموسم الحالي مشيراً إلى أن التحضير لهذا العمل استغرق وقتاً طويلاً، سواء في مراحل الإعداد أو التصوير.واستطرد قائلاً: "عندما يشاهد الجمهور الفيلم قريباً، سيدرك تماماً أن هذا العمل استحق كل هذا التفرغ. "تقع أحداث فيلم "أسد" في عام 1280 خلال عهد المماليك، ويروي قصة "علي بن محمد الفارسي" الذي يقود ثورة العبيد ضد الجيش العباسي، ويجمع العمل بين الدراما التاريخية ومشاهد الحركة، إضافة لقصة حب نشأت بين البطل وأميرة أجنبية، يشارك في البطولة إلى جانب محمد رمضان عدد من النجوم البارزين: رزان جمّال (بدور الأميرة)، ماجد الكدواني، خالد الصاوي، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، كامل الباشا، محمود السراج، وآخرون.يمكنكم قراءة ... هذه مفاجأة فريق عمل فيلم أسد لـ محمد رمضان.. تعرفوا إليهالمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".