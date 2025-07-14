ريهام عبد الغفور تنتعش سينمائياً بعد التواجد على استحياء

ريهام عبدالغفور تجتمع مع هشام ماجد في "برشامة"

ريهام عبد الغفور تلتقي محمد ممدوح في السينما

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بظهور خاص.. ريهام عبد الغفور تشارك في مسلسل "كتالوج"

قصة مسلسل "كتالوج"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يوليو 2025 11:53 مساءً - انتعشت الفنانةسينمائياَ خلال العامين الأخيرين، وذلك بعد سنوات من التواجد فيعلى استحياء وتحديداً في آخر 15 عاماً، إلا أن ريهام في الأشهر الأخيرة أصبحت متواجدةً بقوة، حيث عُرض لها فيلم في دوروعلى المنصات مؤخراً، فيما تعمل حالياً على تصوير فيلم والتحضير لآخر خلال الفترة المقبلة.ريهام عبد الغفور تعمل حالياً على تصوير فيلم "" الذي يجمعها بالفنانويتناول أزمة الغش في الامتحانات بشكل عام وتأثيره على الطلاب والمجتمع، وذلك في إطار كوميدي، حيث تلعب ريهام شخصية مٌعلمة في المدرسة التي تدور فيها الأحداث، وتُحاول بكل الطرق منع الغش في الامتحانات، ولكنها تواجه العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.فيلم "" من بطولة:، باسم سمرة، ومصطفى غريب، حاتم صلاح، انعام سالوسة، فاتن سعيد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب، وكان مقرراً أن تقدم بطولة الفيلم الفنانة نيللي كريم وبمشاركة مصطفى خاطر ولكن التحضيرات توقفت قبل العودة مرة أخرى بتغيير أبطال الفيلم.يمكنكِ قراءة.. طالب ثانوية عامة ومُدرّسة.. قصة هشام ماجد وريهام عبد الغفور في برشامةوتعملعلى التحضير لفيلم ثان يحمل اسم "" بمشاركة الفنان محمد ممدوح وإخراج أحمد حمدي ومن المقرر بدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، لتسجل ريهام تعاوناً جديداً مع محمد ممدوح بعدما قدما سوياً مسلسل "رشيد" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2023.عُرض لها مؤخراً في دور السينما وعلى المنصات، فيلم ""، حيث شاركت في بطولته إلى جانب: يسرا، عبير صبري، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادي مهنا، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.تابعي المزيد.. كتالوج و220 يوم ومملكة الحرير.. مسلسلات على المنصات الرقمية خلال أياموتشاركبظهور خاص في مسلسل "" بطولة محمد فراج والمقرر انطلاق عرضه يوم الخميس المقبل 17 يوليو على منصة Netflix، ويشارك في البطولة سماح أنور، تارا عماد، صدقي صخر، خالد كمال، بيومي فؤاد، دنيا سامي، والطفلان على البيلي وريتاج عبدالعزيز، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.مسلسل ""، يروى حكاية "يوسف"، أب يجد نفسه فجأة في مواجهة مسؤولية تربية طفليه بعد رحيل زوجته "أمينة"، بعيد عن تفاصيل حياة أطفاله اليومية، وعاجز عن التواصل معهم، يشعر يوسف بالضياع والارتباك، حتى يعثر على سلسلة من الفيديوهات التي سجّلتها أمينة قبل وفاتها؛ تتضمّن نصائح حول تربية الأطفال. لتصبح هذه الفيديوهات دليله اليومي، تساعده على تخطي ألم الفقد، تعيد ربطه بطفليه، وتكشف له جانبًا من ذاته لم يكن يعرفه.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».