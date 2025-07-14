نبيل شعيل يعود للغناء في مصر بعد غياب 16 عامًا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يوليو 2025 11:53 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان ليالي مراسي في الساحل الشمالي عن الاتفاق مع المطرب الكويتي نبيل شعيل لإحياء حفل غنائي يوم 9 أغسطس المقبل في ساحة The address beach في منتجع مراسي. ومن المقرر أن يكون أوركسترا الحفل بقيادة المايسترو مدحت خميس.

بعد غياب نبيل شعيل يعود للغناء في مصر

ويأتي هذا الحفل لـ نبيل شعيل بعد غياب عن إقامة الحفلات في مصر لمدة تصل إلى 16عامًا كامًلا، فقد أحيا آخر حفل له في مصر عام 2009 في بورتو غالب بمرسى علم، وكان نبيل شعيل يمتع بفترة انتعاشة فنية بمصر في الفترة من 1999وحتى 2009، ومن قبلها أحيا حفل بمصر عام 2000 في مهرجان الأغنية المصورة بالغردقة.

الملصق الدعائي لحفل المطرب نبيل شعيل بمهرجان ليالي مراسي - الصورة من الجهة المنظمة للحفل



كما أن ضمن فعاليات االحفل يوم 9 أغسطس بمهرجان ليالي مراسي، سيشارك أيضًا الفنان الشعبي محمود الليثي بالغناء.



يمكنك قراءة.. نبيل شعيل في يوم ميلاد إنجازات ونجاحات متميزة

آخر ألبومات نبيل شعيل الغنائية

يذكر أن لآخر البوم غنائي اصدره نبيل شعيل كان يوليو العام الماضي، وحمل اسم "يا طيبي" والذي تضمن 10أغاني، أما آخر أغنية منفردة أصدرها كانت في فبراير الماضي وحملت اسم "هنا الخليج".



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».