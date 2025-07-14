شكرا لقرائتكم خبر عن HBO تزيل الستار عن أول صورة لـ هارى بوتر فى المسلسل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المنصة الأمريكية HBO عن أول صورة لشخصية هاري بوتر، في المسلسل الجديد المنتظر عرضه في 2027 تزامناً مع بدء تصوير أول مشاهد السلسلة الدرامية المنتظرة، حيث ظهر دومينيك ماكلوغين لأول مرة بدور الصبي الذي عاش، مجسدًا دور دانيال رادكليف في أفلام العقد الأول من القرن الحادي والعشرين الشهيرة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة deadline، من المرجح أن تثير هذه الصورة الأولية اهتمامًا كبيرًا من المعجبين المتحمسين، الذين سيشاهدون جميع شخصياتهم المفضلة من هاري بوتر على الشاشة الصغيرة خلال العامين المقبلين.

وشهد المسلسل مؤخراً انضمام عدد من الممثلين الجدد، منهم روري ويلموت بدور نيفيل لونجبوتوم، وآموس كيتسون بدور دادلي دورسلي، ولويز بريلي بدور مدام رولاندا هوتش، وأنطون ليسر بدور غاريك أوليفاندر، وتنضم هذه القائمة إلى مجموعة كبيرة من الأسماء اللامعة التي أُعلن عنها للمسلسل خلال الأشهر الماضية، بمن فيهم جون ليثغو، وبابا إيسيدو، وجانيت ماكتير، ونيك فروست، الذين سيلعبون دور دمبلدور، ومينيرفا ماكجوناجال، وسيفيروس سناب، وروبيوس هاجريد على التوالي.

