شكرا لقرائتكم خبر عن شادية عبد الحميد تكشف تفاصيل انتحال سيدة صفتها والنصب على تيسير فهمى بـ2000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة شادية عبد الحميد عن تعرضها لواقعة نصب غريبة، بعد انتحال سيدة لشخصيتها عبر موقع «فيس بوك»، والتواصل مع عدد من الفنانين مدعية أنها تمر بظروف صحية صعبة وتحتاج لمساعدات مالية.

شادية عبد الحميد تكشف منتحل صفتها بالتواصل مع أحمد السعدني

وقالت شادية في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: «الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تواصل معايا وقال لي إن في واحدة انتحلت شخصيتي وكلمت الفنان أحمد السعدني على شات الفيس بوك، وقالت له إنها أنا وإنها مريضة ومحتاجة فلوس».

وأوضحت شادية عبد الحميد أن الفنان أحمد السعدني لم ينخدع في الأمر، وأرسل رقم الهاتف الذي استقبل منه الرسائل إلى الدكتور أشرف زكي الذي تأكد بدوره أنه ليس رقمي الحقيقي، مؤكدة أن الدكتور أشرف زكى أخبره بأن شادية لن تفعل ذلك، ونصحنى أنزّل توضيح على صفحتي حتى لا يتورط أحد".

تورط الفنانة تيسير فهمي في دفع الفى جنيه لمنتحلة صفة شادية عبد الحميد

وتابعت شادية عبد الحميد: لكن المفاجأة جاءت عندما كلمتها الفنانة تيسير فهمي لتخبرها بأنها بالفعل أرسلت مبلغًا ماليًا قدره ألفا جنيه، حيث قالت شادية: «تيسير قالت لي مش انتي اللي بعتيلي وكلمتيني؟ أنا سجلت الرقم اللي كلمني بيه باسمك على الموبايل، ولما كلمتني قالت لي إنك محتاجة مساعدة، للأسف تيسير فهمي إنسانة طيبة ومحترمة جدًا، وعشان كده اتورطت».

شادية عبد الحميد تتخذ الإجراءات القانونية

وأوضحت شادية عبد الحميد أنها طلبت من تيسير فهمي إرسال المحادثات وصور تحويل المبلغ برقم الهاتف واسم صاحب المحفظة الإلكترونية التي استقبلت الأموال، وتابعت: «رحت أعمل محضر في القسم، وقالوا لي من الأفضل يبقى في مباحث الإنترنت، وإن شاء الله بكرة هاروح أقدمه».

شادية عبد الحميد تحذر زملاءها والجمهور من عمليات النصب على الانترنت

وفي ختام حديثها، ناشدت الفنانة شادية عبد الحميد زملاءها والجمهور بضرورة التأكد عند تلقي أي طلبات مالية من أي شخص حتى لو ادعى أنه فنان معروف، قائلة: «مفيش حد هيبعت يطلب فلوس من غير ما يتأكد من زميله الأول، أو على الأقل ياخد رقمي من النقابة ويتصل بيا أو يبعتلي واتس».