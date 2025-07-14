شكرا لقرائتكم خبر عن إحداهما مصرية بعنوان مِستنيك.. الجسمى يصدر أغنيتين من ألبومه HJ2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المطرب حسين الجسمي، اليوم أول عملين من “ألبوم HJ2025”، ضمن الخطة التي اعتمدها في إصدار أغنيتين أسبوعيًا طيلة موسم الصيف.

وجاء العمل الأول هو رائعة شعرية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتحمل عنوان "يا نسيمٍ هب جدواكم" من ألحان الملحن المبدع ياسر بو علي، وتوزيع عصام الشرايطي، وتأتي بصيغة فنية تعكس عمق الكلمة وقوة الإحساس، والذي يقول في مقدمتها:

يا نسيمٍ هَبّ جَدواكم

أسهَر عيوني بطاريكم

ما سخيت آنا بفرقاكم

فرحتي ساعة ألاقيكم

تبْتِهِج نفسي بروياكم

من مزايا تِلْتِقي فيكُم

مثل ما تِهْوون نِهْواكُم

يِعل تِتْحَقّق مناويكم



وجاء العمل الثاني، فهو أغنية مصرية عاطفية بعنوان "مِستنيك" من كلمات تامر حسين، وبرؤية فنية وألحان حسين الجسمي، وتوزيع مادي، وتحمل في طيّاتها مشاعر الحب والشوق والانتظار بلغة موسيقية صادقة، حيث يقول في مقدمتها:

وَحشتني يا حبيبي وَحشتني

مُشتاق من يوم ما فارقتني

أنا مِستنيك .. الله يخليك

تِرجع عشان إنت تعبتني

م البُعدُ مشاعري اتدغدغوا

كُل اللي يقابلك أبلّغه

بعد السلامات في بينا حاجات

إزاي من بالي هايتلغوا؟

ويشارك الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، في الأغنية المصرية، حيث يظهران بالأبيض والأسود وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويستمر الجسمي في تقديم حكايتين جديدتين كل أسبوع، على أن تصدر الحكايتان القادمتان يوم 23 يوليو.



حسين الجاسمي