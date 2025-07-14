شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى عن دويتو الذوق العالى مع محمد منير: جائزة كبيرة لمشوارى الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم تامر حسني، على توجيه رسالة للنجم الكبير محمد منير، تزامناً مع الإعلان عن الأغنية التي ستجمعهما وتحمل اسم "الذوق العالى"، والتي تم طرح البرومو الخاص بها، وحققت تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكتب تامر حسني، في بوست عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك: "كلمتين من قلبي في حق الفنان الأسطوري محمد منير، بعيداً عن إنه أخويا الكبير وحبه في قلبي عشق لا ينتهي، غنائي مع الـ King محمد منير بمثابة جائزة كبيرة لمشواري الفني، بحبك يا منير".

وتعد الأغنية بمثابة أول ديو غنائى يجمع بين الكينج محمد منير والنجم تامر حسني، وهو ما يحمل مفاجأة سارة لكل جمهور النجمين ممن اعتادوا منهم على بصمات غنائية مميزة خلال مسيرتهما.

من ناحية أخرى يُحيى النجم محمد منير حفلا غنائيا السبت 16 أغسطس الشهر المقبل فى منطقة "يو أرينا" بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان العلمين الجديدة 2025، التى تقام فى الفترة من 18 يوليو لـ29 أغسطس.

ومن المقرر أن يقدم الكينج محمد منير خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه، كما يشاركه الحفل المطرب رامى جمال، وأتيحت التذاكر عبر موقع "تذكرتي" الإلكتروني.