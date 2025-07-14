شكرا لقرائتكم خبر عن نجل كاظم الساهر: الكويت ليست ضمن برنامج حفلات والدى حتى الآن وقريبا يغنى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

قال وسام الساهر نجل الفنان الكبير كاظم الساهر في بيان صحفي إنه ليس هناك أي اتفاق على حفلات فى الكويت.

وأكد وسام الساهر أن الإعلان عن حفلات النجم كاظم الساهر يكون من خلال الصفحات الرسمية له على مواقع التواصل الاجتماعي.

واشار إلى أن كاظم الساهر دائما يسعده المشاركة في إسعاد جمهوره ومحبيه في كل البلاد العربية وبالنسبة للغناء في مصر أكد أنه حتي الآن هناك اتفاقا على حفلا ولكنه حفل خاص وليس حفلا جماهيريا.

وفي سياق متصل يُحيى النجم كاظم الساهر حفلا غنائيا فى إسطنبول يوم 9 من شهر أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

كما يحيي كاظم الساهر حفلين غنائيين في لبنان على مدار يومي 1 و2 أغسطس المقبل، ليقدم من خلالهما عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة إلى جانب أغنيات ألبومه الجديد.

وطرح كاظم الساهر مؤخرًا ألبوم "مع الحب" يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.

كما طرح كاظم الساهر مؤخرًا أغنية "Hold your fire"، والتي تدعم الشعب الفلسطيني ضد انتهاكات الاحتلال الصهيوني، حيث علق الساهر على الأغنية وقال "أغنية جديدة تهدف إلى منح الموسيقى بعداً إنسانياً عملياً يتخطى الترفيه لتصبح وسيلة فاعلة لدعم السلام والجهود الإنسانية في غزة خصوصاً".

أغنية Hold Your Fire، من تلحين كاظم الساهر، وكلمات توم لو، ومستوحاة من فكرة كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل، بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا.



كاظم الساهر

مهرجان موازين

وكان القيصر قد احيا حفلا غنائيا في مهرجان موازين وسط حضور الالاف من جمهوره فى مصر الوطن العربى وقدم القيصر العديد من اغانيه، ومنها سلمتك بيد الله، الرسم بالكلمات، ها حبيبى، مررت بصدرى، ست الحلوات، وغيرها من الاغانى المميزة.