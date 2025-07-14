شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية عن المحبة وعلاج الاكتئاب تجمع هشام عباس والملحن مايكل صفوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الملحن مايكل صفوت عن تعاونه مع الفنان هشام عباس في ألبومه الجديد، ويجتمعان معا فى أغنية من كلمات الشاعر حسام طنطاوي، وألحان صفوت نفسه، كما سوف يتولى مهمة التوزيع الموسيقي.

وأعرب صفوت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن سعادته بهذا التعاون، قائلاً: "فخور بالعمل مع نجم كبير بحجم هشام عباس، الأغنية تقدم رسالة إنسانية راقية، حيث تتناول موضوع المحبة وعلاج الاكتئاب، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها."

حفل هشام عباس فى الساحل الشمالى

من ناحية أخرى شارك الفنان هشام عباس الجمعة الماضى، في افتتاح المسرح الروماني ، بدويتو مع حميد الشاعرى، والذى ساهم في إشعال الحفل، وقدم بعد ذلك هشام عباس، مجموعة من أروع أغانيه.

أخر أعمال هشام عباس تتر مسلسل عقبال عندكوا

يذكر أن آخر أعمال هشام عباس هى غناء تتر مسلسل عقبال عندكوا التى عرض فى شهر رمضان الماضى، يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان.