شكرا لقرائتكم خبر عن يضم 10 أغانى.. جنات تطرح بوستر ألبومها الجديد "ألوم على مين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفرجت النجمة جنات عن البوستر الدعائي لألبومها الغنائي الجديد "ألوم على مين"، استعدادًا لطرح أغنياته خلال الأيام القليلة المقبلة.

تنوع البوم جنات الجديد

وتعتبر جنات الألبوم مفاجأة لجمهورها، إذ تقدم من خلاله تجربة موسيقية متنوعة تمزج بين أنماط الدراما والمقسوم، بالتعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين.

تفاصيل البوم "الوم على مين" لـ جنات

ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم بطريقة مختلفة، ويضم الألبوم 10 أغنيات حيث تُطرح أغنياته بشكل منفرد ومتتابع على مدار الشهر الجاري، وذلك بعد أنتهاءها من عملية الميكساج النهائي لجميع الأغنيات.

أغانى البوم "الوم على مين" لـ جنات

ويضم البوم جنات، أغنية "ألوم على مين" كلمات: أدهم معتز، ألحان: تيام علي، توزيع: يوسف حسين، وأغنية "النص اللي يخص" كلمات: سيد حسن، ألحان: محمود أنور، توزيع: يوسف حسين، وأغنية "مبسوطين" كلمات: عليم، ألحان: إسلام رفعت، توزيع: يوسف حسين، وأغنية "يما قالولي" كلمات: ملاك عادل، ألحان: مدين، توزيع: يوسف حسين، واغنية "توبة" كلمات: عمرو المصري، ألحان: عمرو الشاذلي، توزيع: محمد مجدي، وأغنية "أشيك واحدة" كلمات: عليم، ألحان: إسلام رفعت، توزيع: يوسف حسين، وأغنية "من الليلة" كلمات: محب غبور، ألحان: بلال محمد، توزيع: يوسف حسين، بالإضافة إلى 3 أغنيات أخرى.