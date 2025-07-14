شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثلة الكورية كانغ سيو ها عن عمر 31 عامًا بعد صراع مع السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت الممثلة الكورية الجنوبية الشهيرة كانج سيو ها، عن عمر يناهز 31 عامًا، بعد صراع مرير مع مرض سرطان المعدة في مراحله المتقدمة، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطاني.

ورحلت النجمة، المعروفة بأدوارها في الدراما الكورية من خلال مسلسلات مثل "جراحو القلب" (2018)، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، بالتوقيت المحلي، في أحد مستشفيات العاصمة سيول، بعد تدهور حالتها الصحية في الأسابيع الأخيرة.



الممثلة الكورية

وأكدت تقارير محلية أن "كانغ" كانت تعانى من سرطان معدة في مرحلته الرابعة، مشيرة إلى أنها ظلت تظهر صبرا وقوة رغم الألم الشديد، فيما تداول أصدقاؤها ومتابعوها على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما عبر منصة "إنستجرام"، رسائل مؤثرة تكشف عن جوانب إنسانية فى حياتها خلال فترة المرض.

وكتب أحد المقربين منها: "رغم أنك لم تتناولي الطعام لعدة شهور، كنت تصرين على دفع ثمن وجباتي.. وتهتمين بمن حولك وأنتى تتألمين"، كما أظهرت منشورات أخرى أنها كانت دائما ما تعبر عن امتنانها رغم معاناتها، قائلة: "أنا ممتنة لأن الوضع لم يكن أسوأ"، بحسب شهادة أحد أصدقائها.



كانج سيو ها

فيما نشرت صفحتها الرسمية على إنستجرام صورة تذكارية ومونتاجا لعدد من لحظاتها السعيدة، تزامنا مع إعلان الوفاة، وسط سيل من التعليقات والتعازى من معجبيها في كوريا ومختلف أنحاء العالم.

ووفقًا لوسائل الإعلام الكورية، سيتم تنظيم الجنازة، صباح الأربعاء، في قاعة الجنازات بمستشفى "سانت ماري" التابع لجامعة سيول الكاثوليكية، على أن يوارى جثمانها الثرى في بلدة هامان، بمقاطعة جيونج سانج الجنوبية، مسقط رأس أسرتها.

وكانت كانج سيو ها، بدأت مشوارها الفني في عام 2012 من خلال مشاركتها في فيديو موسيقي بعنوان "Brave Guys"، ثم تدرجت فى الأدوار حتى أصبحت واحدة من نجمات الدراما الكورية الصاعدات.