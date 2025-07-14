شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يفتتح مقر جمعية المؤلفين والملحنين ويتلقى تكريما من مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

افتتح وزير الثقافة أحمد هنو المقر الجديد لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين ( ساسيرو ) بحضور عدد من المبدعين واعضاء مجلس الإدارة برئاسة د.مدحت العدل الذي أهدي الوزير درع الجمعية تقديرا لدعمه للجمعية.

وقال وزير الثقافة في كلمته اسم الجمعية يدعو للفخر ويدل علي هوية مصر والجمعية مهمتها الحفاظ علي الكلمة واللحن الموسيقى والجمعية تحافظ علي التراث الثقافي، فيما قال مدحت العدل رئيس الجمعية إن افتتاح المقر علامة فارقة في تاريخ المبدعين والمقر ليس صرح اداري ولكن مرحلة جديدة من العمل الموسسيء لحماية الملكية الفكرية ونهدف من خلال الجمعية لحماية حقوق المبدعين.

وأضاف نضع رؤية جديدة من الشفافية والعدالة لتطوير آليات التوزيع والرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن هذا العام هو عام الملكية الفكرية وهذه فرصة، وهذا المقر قلعة للدفاع عن حقوق المبدعين.

بينما قال الشاعر جمال بخيت الرئيس الأسبق للجمعية قال أن الجمعية هي الأولي في الشرق الأوسط لحماية حقوق المبدعين ومنذ إنشائها قبل 80 عاما لم تتوان عن الوقوف مع أعضائها وطالب وزير الثقافة بدعم احتفالية تقام في دار الأوبرا في سبتمبر القادم.