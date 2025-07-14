عودة خارقة.. فيلم سوبرمان يحلق عالياً ويحقق أعلى إيرادات في تاريخ السلسلة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يوليو 2025 07:22 مساءً - في لحظة طال انتظارها من عشّاق أفلام الأبطال الخارقين، عاد "سوبرمان" أخيراً إلى الشاشة الكبيرة ليس فقط كبطل خارق، بل كمنقذ حقيقي لاستوديوهات دي سي التي عانت من فترة ركود، محققاً إنجازاً استثنائياً في شباك التذاكر، جعل منه أنجح أفلام السلسلة على الإطلاق.

قصة الفيلم.. بطل يُعافر في عالم مضطرب

الفيلم الذي أخرجه جيمس غان، انطلق في 11 يوليو محققاً إيرادات ضخمة بلغت 217 مليون دولار عالمياً خلال عطلة نهاية الأسبوع الأول، بينها 122 مليون دولار من السوق الأمريكي و95 مليوناً من الأسواق العالمية، ليتربع على عرش إيرادات سلسلة سوبرمان منذ بدايتها، ويُعيد البريق لعالم دي سي السينمائي.

في نسخته الجديدة، لا يعتمد "سوبرمان" على القوة الخارقة والطيران فقط، بل يحمل رسالة إنسانية عميقة متجذرة في "الرحمة واللطف الإنساني"، ويدور الفيلم حول الصراع بين الواجب الإنساني والهوية، حيث يُعيد البطل اكتشاف نفسه في عالم متغير، وفي ظل الفوضى، كما يرسخ الفيلم فكرة كيف يكون الإنسان صالحاً في عالم فاسد، رغم إمكانه من تجاهل كل شيء.

Embed from Getty Images

الفيلم بطولة ديفيد كورنسويت David Corenswet في أول ظهور له بدور "سوبرمان"، وقد نال إشادة جماهيرية كبيرة على أدائه، ورايتشل بروسناهان Rachel Brosnahan التي تلعب دور "لويس لاين"، الصحفية الجريئة التي تقف دائماً إلى جانب الحقيقة، ونيكولاس هولت Nicholas Hoult بدور "ليكس لوثر"، الشرير الذكي الذي يحمل رؤى فلسفية وصراعات نفسية.

ويُعرف الفيلم الجديد بالاسم المختصر Superman، و الذي كان يُعرف في فترة ما أثناء الإنتاج باسم Superman: Legacy، لكن تم حذف الجزء الفرعي "Legacy" قبل التصوير، لأن جيمس غان أراد عنواناً يعبّر عن الانطلاقة الجديدة من دون استحضار الماضي.

جيمس غان يُراهن على رؤية جديدة

Embed from Getty Images

جيمس غان James Gunn، المخرج وكاتب السيناريو ورئيس استوديوهات دي سي، وصف الفيلم بأنه "بداية جديدة" لعشر سنوات مقبلة من الإبداع. وذكر أن الفيلم كُلف 225 مليون دولار قبل التسويق، وأشار إلى أنه أول عمل رسمي ضمن عالم دي سي الجديد. وأكد غان أن المخاطر المالية لم تكن بالحجم الذي روّجت له الشائعات، موضحاً أن التركيز كان على الرسالة أكثر من الأرقام.

كما قال جيف غولدشتاين، رئيس التوزيع العالمي في "وارنر براذرز" الشركة المالكة لحقوق استوديهات DC: "ما كنا نأمل في تحقيقه مع سوبرمان هو استعادة ثقة مُحبّي دي سي، وقد استقبلوا بحماس إصدارنا الأول في عالم سينمائي جديد". أما ديفيد زاسلاف، الرئيس التنفيذي للشركة قال: "سوبرمان ليس سوى الخطوة الأولى. خلال العام المقبل، سنُطلق فيلمي سوبر جيرل وكلاي فيس، ضمن خطة تمتد لعشر سنوات".

يذكر أنه في الوقت الذي تعاني فيه أفلام الأبطال الخارقين من فتور في الإقبال الجماهيري، استطاع فيلم "سوبرمان" الجديد أن يكسر هذه القاعدة. فهو أول فيلم مستوحى من القصص المصورة يحقق أكثر من 100 مليون دولار خلال عطلة نهاية أسبوع افتتاحية منذ أكثر من عام، بعد نجاح " Deadpool & Wolverine" الذي حقق 211 مليون دولار في صيف 2024.

وليس هذا فقط، بل انضم الفيلم إلى قائمة قليلة من أفلام 2025 التي تخطت حاجز المئة مليون، إلى جانب A Minecraft الذي حقق 162.8 مليون دولار، وفيلم Lilo & Stitch الذي حقق 146 مليون دولار.

إليكِ هذا الخبر كريستوفر نولان.. 5 أفلام تضيف اسمه بقائمة أفضل 100 فيلم في القرن الـ21

من كريستوفر ريف إلى ديفيد كورنسويت.. تطوّر أيقونة Superman

سلسلة أفلام "سوبرمان" بدأت في عام 1978 مع الممثل كريستوفر ريف، الذي قدم أربعة أجزاء (1978-1987).

ثم جاءت نسخة براندون روث في " Superman Returns" عام 2006، قبل أن يدخل هنري كافيل الساحة بدور داكن وجاد في " Man of Steel" عام 2013، وظهر مجدداً في " Batman v Superman: Dawn of Justice".

قد ترغبين في معرفة طرح الإعلان الدعائي الأول لفيلم Superman المنتظر طرحه

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».