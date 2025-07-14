روبي تتجاوز أحزانها على سامح عبد العزيز بحفل غنائي في الساحل الشمالي بمصر

روبي تستعد لحفل جديد بالساحل الشمالي

وتستعد روبي لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة المقبل الموافق 18 من يوليو في الساحل الشمالي بمصر بمشاركة نجم الراب المصري الصاعد "ليجي سي - Lege Cy"، ضمن حفلات موسم صيف 2025، حيث تفاجئ روبي الجمهور بتقديمها مفاجآت وغنائها أعمالاً غنائية جديدة من أحدث ألبوماتها المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

يُذكر أن روبي عاشت حالة من الصدمة والحزن خلال الأيام الماضية بعد وفاة طليقها ووالد ابنتها، المخرج سامح عبد العزيز، ولا سيما أن ارتباطهما كان بعد قصة حب كبيرة تحدثت عنها روبي بأن حبهما كان مراهقاً جداً، ودائماً بينهما محبة حتى لو هناك خلافات فهي نابعة من المحبة، وعلى الرغم من كل ذلك فإنهما انفصلا ولم يستمراً كثيراً في زيجتهما التي أسفرت عن طفلة وحيدة وهي طيبة.

ديو جديد يجمع روبي وأحمد سعد

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يوليو 2025 07:22 مساءً - قررت الفنانةالخروج من أحزانها على وفاة طليقها ووالد ابنتها، المخرجالذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضي الموافق 10 من يوليو عن عمر يناهز 49 عاماً بعد تعرُّضه لأزمة صحية مفاجئة وتبين إصابته بعدوى فيروسية في الدم، تسببت في ارتفاع شديد بنسبة السكر، حتى وافته المنية.وتستعدلإطلاق أحدث أعمالها الغنائية ديو "" الذي يجمعها بالفنان أحمد سعد، بعد غد الأربعاء 16 يوليو، على موقع الـ"يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، حيث يقدم أحمد سعد هذا الديو ضمن أغاني ألبومه الجديد، وتأتي هذه الأغنية بعد النجاح الكبير للديو السابق بين سعد وروبي باسم ""، الذي حقق وقتها نجاحاً كبيراً.يمكنك قراءة أيضاً: روبي الأكثر نشاطاً على مستوى الحفلات الغنائية بالأشهر الأخيرة

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