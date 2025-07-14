مع عرض أولى حلقاته مسلسل حمود وأبوه يخطف الأنظار نحو أحداثه.. كوميديا عائلية

علاقة من نوع خاص

بداية مشتعلة تتخللها لحظة عاطفية

عقبات لم تكن في الحسبان

حماس كبير وصدى واسع

دراما قصيرة

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يوليو 2025 07:22 مساءً - نجح مسلسل "" في خطف أنظار محبي الأعمال الدرامية نحو أحداثه، وذلك بالتزامن مع عرض أولى حلقاته؛ إذ حقق العمل تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تصدره لمؤشر البحث الشهير "جوجل"، كل ذلك بفضل قصته التي تجمع بين روح العائلة المغلفة بالطابع الكوميدي، هذا الأمر ساهم في خلق حالة فريدة جمعت بين المتعة والدفء، ليحجز لنفسه مكانة خاصة في قلوب المشاهدين منذ الوهلة الأولى، ومن خلال السطور التالية سوف نسلط الضوء على أبرز ما جاء في أولى حلقاته إلى جانب التطرق للنقاط التي نالت إعجاب جمهور المسلسل.الحلقتان الأولى والثانية قدمتا للجمهور جرعة كوميديا خفيفة من خلال مواقف يومية تعكس علاقة مليئة بالحيوية بين حمود ووالده، هذا التفاعل الديناميكي لم يكن فقط مصدراً للضحك، بل أضفى لمسة إنسانية جعلت من الشخصيات أقرب إلى الواقع.تنطلق القصة بعودة "حمود" إلى حياة والده بعد غياب، ليجد نفسه في مواجهة مشاعر الحب وسط نصائح تقليدية من الأب؛ إذ يجد في الدكتور "راشد"، صديق العائلة، حليفاً غير متوقع يخطط معه لخطة قد تغير كل شيء، وذلك وسط أحداث أخرى غلب عليها الطابع الدرامي.وخلال أحداث الحلقة الثانية بدأ "حمود" يقترب من " أبرار"، وأثناء ذلك يصطدم بتحكمات والدتها الصارمة التي مثلت له عقبة رئيسية، في الوقت نفسه، يسعى لتحرير صديقه "هشام" من قبضة والدته المتسلطة، ليبدأ في موازنة مشكلاته العاطفية والاجتماعية بخفة ظل وذكاء.لاقى المسلسل إشادات واسعة من قبل متابعيه، بسبب إيقاع أحداثه السريع وخطوطه الدرامية التي كتبت بذكاء شديد، عكست مدى تماسك النص وواقعية السيناريو، مع أداء متميز لأبطاله أضفى على القصة أبعاداً عاطفية حقيقية ومحببة للجمهور.وجاءت تعليقات الجمهور معبرة عن مدى إعجابهم بنص العمل حيث جاءت أحد التعليقات كالتالي: "المسلسل رائع وحلو.. ضحك كتير وروح حلوة"، بينما عبر آخرون عن أملهم في أن يستمر المسلسل بالوتيرة نفسها: "مسلسل ضحك يبعد عن الكآبة، أتمنى أن يستمر على هذه الوتيرة".ينتمي مسلسل "حمود وأبوه" لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة؛ إذ يقع العمل في 10 حلقات، وهذا مؤشر جيد، خاصة أن حلقات المسلسلات القصيرة أحداث سريعة ومتجددة، ودائماً ما تحمل عنصر التشويق والإثارة، جميعها عوامل يحب المشاهدون رؤيتها في أي عمل درامي، حتى لا يصابوا بالملل مع رؤية كل حلقة، وهنا يبدأ شغف المتابعة يقل تدريجياً؛ لعدم توافر عنصر الجذب، يقدم مسلسل "حمود وأبوه" كوجبة خفيفة ممتعة تمزج بين الكوميديا الاجتماعية والمواقف اليومية العائلية، حيث يعرض بأسلوب بسيط وسلس مجموعة من القضايا والمشاكل المجتمعية التي تلامس الواقع، ولكن بروح مرحة تجعل من العمل تجربة مناسبة لجميع أفراد العائلة.وتدور أحداث المسلسل حول العلاقة الطريفة التي تجمع بين حمود، الشاب الطيب والعفوي، ووالده الصارم الذي يسعى جاهداً لتقويم سلوكه وإرشاده، مما يخلق سلسلة من المفارقات الكوميدية واللحظات الإنسانية المؤثرة، ومن المتوقع أن يحظى العمل بنسبة مشاهدة مرتفعة؛ بفضل خفته وارتباطه بالحياة اليومية للمشاهد العربي.ويضم المسلسل كوكبة من نجوم الخليج وهم عائشة كاي، خالد الفراج، سعيد القحطاني، ظافر الشهري، مهند الصالح، هاشم هاوساوي، سارة حربي، والعمل من تأليف علاء حمزة، ومن إخراج حسين الحليبي.يمكنكم قراءة: دراما متنوعة.. قائمة بأفضل المسلسلات العربية القصيرة تعرفوا إليهالمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".