جورج وسوف يؤجل حفله في مصر لهذا السبب

تقرّر تأجيل حفل الفنّان جورج وسّوف في مصر الّذي كان من المقرّر إحياؤه في السّابع عشر من يوليو الجاري في السّاحل الشّماليّ، بسبب نشوب حريق مفاجئ في موقع الحفل خلّف أضرارًا كبيرة.

وحرصًا على سلامة الحضور وفريق العمل، تقرّر تحديد موعد جديد للفعاليّة في الحادي والثّلاثين من الشّهر نفسه.

في المقابل، يستعدّ جورج وسّوف، للقاء جمهوره في لبنان ضمن فعاليّات مهرجان إهمج السّياحيّ في دورته الثّانية عشرة، إذ يُحيي حفلًا غنائيًّا منتظرًا في الثّامن من أغسطس المقبل، وسط تفاعل كبير من محبّيه.