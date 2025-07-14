دعوى قضائيّة ضدّ مسلسل “حلم أشرف”… ما السبب؟

أقدم الكاتب التّركيّ مراد مينتيش على رفع دعوى قضائيّة ضد صاغة مسلسل “حلم أشرف”، متّهِمًا إيّاهم بسرقة الفكرة من سيناريو فيلمه “السّيّد المرعب” الّذي لا يزال قيد التّصوير، وهو من بطولة الممثّلة توبا بويوكستون والممثّل باريش أردوتش.

وجاء في الدّعوى أنّ هناك تشابهًا كبيرًا بين الشّخصيّات الرّئيسيّة في العملَين، بالإضافة إلى تطابق لافت في الخطوط الدّراميّة الأساسيّة للسّيناريو، ما دفع الكاتب إلى المطالبة بتوقيف عرض المسلسل وفتح تحقيق في المسألة.

مسلسل “حلم أشرف” هو من تأليف أدهم أوزيشيك، وإخراج أولوتش بايرقدار، ويشارك في بطولته الممثّل شاتاي أولوسوي إلى جانب الممثّلة ديميت أوزدمير. وتدور أحداثه حول الشّاب أشرف الّذي يعمل ميكانيكيًّا متدرّبًا في سنّ الرّابعة عشرة، ويقع في حبّ فتاة يراها مثاليّة ويُطلق عليها اسم “رؤيا” أو “حلم”. لكن بعد مرور سنوات، يصبح أشرف رجلًا قويًّا وناجحًا، ليفاجأ بعودة تلك الفتاة إلى حياته، لكن بصفة مختلفة تمامًا، إذ يكتشف أنّها في الواقع عدوّته اللدودة.

في المقابل، لم يصدر حتّى الآن أيّ تعليق رسميّ من طاقم العمل أو شركة الإنتاج حول هذه الاتّهامات، فيما يتابع الجمهور التّركيّ باهتمام تطوّرات القضيّة، خصوصًا في ظلّ النّجاح الّذي يحقّقه المسلسل.

تجدر الإشارة إلى أنّ مسلسل “حلم أشرف” يُعدّ من أبرز الأعمال الدّراميّة الّتي أُطلقت هذا الموسم، نظرًا لأداء أبطاله اللافت والإخراج السّينمائيّ العالي المستوى، وهو ما يجعل القضيّة المطروحة محطّ أنظار الرّأي العام الفنّيّ في تركيا.