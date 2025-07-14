شكرا لقرائتكم خبر عن ندا موسى تستعد لاستكمال تصوير دورها فى فيلم "الساعة 7" مع محمد الشرنوبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة ندا موسي لإستكمال تصوير مشاهدها في فيلم الساعة 7 مع الفنان محمد الشرنوبي خلال الفترة المقبلة، بهدف الانتهاء من تصويره ليكون جاهزاً للعرض خلال العام الجاري 2025.

فيلم الساعة 7 من بطولة محمد الشرنوبي ندا موسي، أحمد الرافعي، محمود حافظ،، أحمد الأزعر، نادين، وضيف الشرف بيومي فؤاد، والفيلم من إخراج محمود زهران وتدور أحداثه في اطار اجتماعى لايت لا يخلو من الرومانسية حيث تشهد الأحداث قصة حب تجمع محمد الشرنوبى ونور إيهاب.

آخر أعمال ندا موسى

وشاركت الفنانة ندا موسي خلال موسم دراما رمضان الماضي فى مسلسل وتقابل حبيب مع الفنانة ياسمين عبد العزيز فى دور زوجة الفنان كريم فهمي التى تعاني خلال طريقة تعاملها مع حماتها التي جسدتها الفنانة أنوشكا قبل وفاتها فى حادث، كما تألقت أيضاً فى مسلسل إش إش.

ندا موسى تكذب شائعة تعرضها لحادث

وفى شهر أبريل الماضى، نفَت الفنانة ندا موسى الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرضها لحادث خطير في إحدى البلدان الآسيوية، وأكدت أنها بصحة جيدة وتستمتع بأجازتها

أعربت ندا موسى عن استيائها من نشر هذه الأخبار الكاذبة، داعية الجمهور إلى تحرى الدقة قبل تداول مثل هذه المعلومات.

وأضافت ندا موسى أن مثل هذه الأخبار تؤثر بشكل كبير على حياتها الشخصية والمهنية، وأنها تأمل أن تتوقف مثل هذه الظواهر السلبية في المستقبل كما أكدت على أهمية الحفاظ على المصداقية في نقل الأخبار.