شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يفتتح مهرجان الصيف الدولى فى دورته الـ22 بمكتبة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم مدحت صالح، يوم الخميس 7 أغسطس الشهر المقبل، حفل افتتاح فعاليات مهرجان الصيف الدولى فى دورته الـ22 بمكتبة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يقدم مدحت صالح لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايستروعمرو سليم.

وكان آخر أعمال الفنان مدحت صالح هى أغنية تتر مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة النجم محمد هنيدى، التى عرض فى شهر رمضان الماضى، والأغنية تحمل اسم "عيل وغلط" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد وحيد كينج.

قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال

تدور أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال حول المحامى عبد الستار أبو كف (محمد هنيدى) الذى يتعرض لحادث انقلاب سيارة ويدخل فى غيبوبة لمدة 20 عاماً، وسط تأكيدات من الأطباء بأن حالته ميؤوس منها، فماذا سيحدث لو استفاق من الغيبوبة، ما الذى سيراه أو سيكتشفه وما الذى تغير طوال هذه السنوات.