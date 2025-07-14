شكرا لقرائتكم خبر عن فات الميعاد يتربع على قائمة الأعلى مشاهدة على منصة watch it منذ انطلاق عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد مسلسل فات الميعاد بطولة أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدى ومحمود البزاوى واحمد صفوت ، المركز الأول في المشاهدات في منصة watch it الرقمية، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه العمل سواء على الشاشات أو المنصة، حيث يعد العمل أحد أبرز الأعمال التي تتحدث عن المشاكل الأسرية والأزمات بين الأزواج والميراث وخلافه، ويتربع المسلسل على قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة منذ انطلاق عرضه على شاشات المتحدة ، وتفاعل معه الجمهور بشكل مميز.



فات الميعاد

مسلسل فات الميعاد تدور أحداثه فى إطار اجتماعى درامى مشوّق، وتتمحور القصة حول طلب طلاق يبدو عاديًا، لكنه يتحول إلى كرة ثلج تُغيّر مصير جميع الشخصيات، تتكشف خبايا النفوس وتتصاعد الصراعات وسط مزيج من الحب والرومانسية والتناقضات الإنسانية بين الشجاعة والخوف.

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مسلسل فات الميعاد

يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد على رزق، أحمد صفوت، ولاء الشريف، سلوى محمد على، محمود البزاوى، حنان سليمان، هاجر عفيفى، محمد أبو داوود، محمد خميس وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

آخر أعمال أسماء أبو اليزيد

‎وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.