موعد حفل إليسا بموسم جدة على مسرح عبادي الجوهر أرينا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يوليو 2025 05:56 مساءً - تستعد الفنانة إليسا لإحياء حفل لها ضمن موسم جدة، وذلك على مسرح عبادي الجوهر أرينا بـ24 من يوليو 2025، برفقة الفنان وائل جسار.

ونشر حساب بنش مارك المنظم للحفل فيديو للفنانة إليسا من على المسرح لإحدى حفلاتها السابقة بالسعودية، وتحديداً بجدة وعلق وكتب: "هنغني كمان وكمان، وهنرقص على الأحزان، في سهرة مليئة بالمشاعر والأغاني الجميلة مع النجمة المتألقة إليسا، كونوا على الموعد، 24 من يوليو جدة - عبادي الجوهر أرينا".

إليسا تشارك بوستر الحفل

View this post on Instagram A post shared by Benchmark (@benchmarkksa)

وكانت الفنانة إليسا قد نشرت مؤخراً بوستر الحفل الذي جمعها مع الفنان وائل جسار، وشاركت تعليق حساب بنش مارك الذي كتب على هذا البوستر: "ليلة كلها أحاسيس، مع النجمة إليسا، والنجم وائل جسار، استعدوا لليلة بتلامس القلوب، ومشاعرها بتبقى في ذكرياتكم للأبد، 24 من يوليو عبادي الجوهر أرينا".

كما نشر الفنان وائل جسار مؤخراً بوستر الحفل، وشارك تعليق الشركة المنظمة للحفل الذي كتب: "لا تفوتك الفرصة، واحجز تذكرتك الآن، عبر وي بوك لحفلة النجمة إليسا والنجم وائل جسار، 24 من يوليو عبادي الجوهر أرينا".

كما شهد الحفل منذ الإعلان عنه إقبالاً شديداً وتم نفاد التذاكر للحفل.

حفلات قادمة للفنانة إليسا والفنان وائل جسار

https://www.instagram.com/p/DL2rQyKINVf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DL2rQyKINVf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DL2rQyKINVf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

هذا، وتستعد الفنانةخلال الفترة القادمة لعدد من النشاطات الفنية إضافةً إلى هذا الحفل حيث ستحيي ليلة استثنائية على مسرح دبي أوبرا بتاريخ 3 من نوفمبر 2025، وأيضاً حفل آخر في 28 من يوليو في بيروت، بالإضافة إلى حفلات أخرى.

كما يستعد الفنان وائل جسار لإقامة عدد من الحفلات منها استعداده لحفل في تونس بـ27 من يوليو في مهرجان بنزرت الدولي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»