عبدالله عبدالرضا يُعلن عن موعد عروض جديدة لـ إعادة صنع مسرحية باي باي لندن

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يوليو 2025 05:56 مساءً - من خلال بوستر لـ إعادة صنع مسرحية "باي باي لندن" نشره الفنان عبدالله عبدالرضا، أعلن عن تقديم عروض جديدة للعمل، والتي ستكون في شهر أغسطس وتحديداً منذ 2 -8-2025، وذلك على مسرح جمعية شرق.

وعلق عبدالله عبدالرضا على البوستر الذي نشره وكتب: "نظراً للاقبال الجماهيري تم فتح عروض جديدة، اعتباراً من تاريخ 2-8، "إعادة صنع مسرحية باي باي لندن على مسرح جمعية شرق".

مسرحية "باي باي لندن"

https://www.instagram.com/p/DMDeVcKod12/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMDeVcKod12/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMDeVcKod12/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

هي مسرحية كوميدية اجتماعية، عُرضت للمرة الأولى في عام 1981، وهي من بطولة الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا، الفنان الراحل غانم الصالح، الفنانة هيفاء عادل، الفنانة الراحلة مريم الغضبان، الفنان محمد جابر، الفنان داود حسين، والفنانه الراحلة انتصار الشراح، وهي من تاليف نبيل بدران ومن إعداد الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا.

وتدور قصة المسرحية حول رجل كبير في السن ومتزوج والذي جسد دوره الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا والذي قدم شخصية "شارد بن جمعة" والذي يسافر إلى لندن، فيستقبله ابن شقيقة والذي جسد دوره الفنان داود حسين الذي يدرس في لندن ويبذل جهده لينقذه من التعرّض للنصب والاحتيال هناك، وتتوالى أحداثه.

إعادة المسرحيات الكويتيه القديمة

سيُعاد تقديمبعدد من الفنانين ووجوه أخرى وستكون من إخراج محمد جمال الشطي، وإشراف فني وتنفيذ الفنان، وإشراف عام الدكتور بشار عبدالحسين عبدالرضا.

وسبق هذه التجربة إعادة صنع المسرحيات القديمة، حيث تم في الكويت إعادة صنع مسرحية "عزوبي السالمية" التي قدمها الفنان خالد المظفر، هيا عبدالسلام، فؤاد علي، التي قُدمت سابقاً عام 1979، وكانت من بطولة الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا، سعاد عبدالله، ومحمدالمنصور، وكانت من إعداد عبدالحسين عبدالرضا وإخراج حسين الصالح.

وأيضاً عدد من مسرحيات الفنانة هدى حسين لمسرح الطفل التي قدمها الفنان محمد الحملي منها مسرحية "ليلى والذيب" بنسختها القديمة والتي أُنتجت عام 1988وهي من ﺇﺧﺮاﺝ نجاة حسين ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبداللطيف البناي، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، سحر حسين، زهرة الخرجي، محمدالعجيمي، ثائر شامل، محمود بوشهري، وطارق العلي، أما أبطالها بنسختها الجديدة فكانت من نصيب الفنانة حصةالنبهان، عبدالعزيز السعدون، سعادالحسيني، غدير حسن، عبدالله البصيري، ومحمد الحسيني".

كما تم إعادة صنع مسرحية "الواوي وبنات الشاوي" للمخرجة نجاة حسين والتي عُرضت عام 1989 وكانت من إﺧﺮاﺝ نجاة حسين، وغافل فاضل، وﺗﺄﻟﻴﻒ فائق عبدالجليل، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، سحر حسين، عبدالأمير رجب، سمير بوحمد، بشار عبدالكريم.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»