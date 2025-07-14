بعد تعرضه لمرض غريب.. آدم الشرقاوي يستعيد ذكرياته مع النجوم منهم منى زكي ومحمد فراج

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يوليو 2025 05:56 مساءً - تصدر الفنان آدم الشرقاوي خلال الأيام الماضية ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد كشفه عن سبب غيابه عن الساحة الفنية خلال العامين الماضيين؛ إثر إصابته بمرض غريب ومضاعفات صحية خطيرة، كتب عنها من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وحرص الشرقاوي على توجيه رسالة شكر لجمهوره ومحبيه على دعمه، كما استعاد بالصور ذكرياته مع عدد من النجوم أبرزهم منى زكي ومحمد فراج.

آدم الشرقاوي يشكر جمهوره ويستعيد ذكرياته مع النجوم

نشرمن خلال حسابه على "إنستغرام" عدداً من الصور استعاد من خلالها ذكرياته مع عدد من النجوم الذين شاركهم في أعمال فنية، أبرزهم فريق عمل مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" وهم يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، عنبة وآخرون.

كما شارك صوراً جمعته بالنجمين منى زكي ومحمد فراج من كواليس مسلسل "لعبة نيوتن"، بالإضافة إلى صورة جمعته بأمير المصري وإنجي كيوان.

وعلق الشرقاوي على الصور قائلاً: "شكراً لكل الناس اللي تواصلوا معايا والردود الرهيبة. شكراً للصحافة، للناس، ولكل اللي أونلاين، شكراً"، وأكمل: "هابقى أبطل أكون حساس وغريب بعد البوست ده. وأنا مختفي؛ جاتلي رسايل كتير بتقول إني مش بشتغل في مصر عشان بفضّل أشتغل في أمريكا. مصر اديتني كتير أوي. بابا كان دايماً يقولي: إن مصر مفيش زيها مكان، وهو وماما كانوا دايماً يشجعوني إني أهتم بالثقافة، بس كنت صغير وغبي".

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آدم الشرقاوي يشيد بالنجوم الذي عمل معهم

وأضاف: "اشتغلت في مصر مع أحسن ممثلين ومخرجين، والناس رحبوا بيا بجد. رغم إني عشت معظم حياتي في أمريكا (ألوم أهلي)، بعد "لعبة نيوتن" حسيت إني مرغوب فيه ومقبول، كأني ما سبتش مصر أبداً. الناس المصريين سمحولي أشتغل على مشاريع كتير وبنيت نفسي. رغم إن لغتي العربية مش أحسن حاجة، ورغم إني مش فاهم الثقافة كويس، ورغم إني كنت حاسس إني مش دايماً أستاهل، إنتوا دايماً دعمتوني وقبلتوني. شكراً يا مصر".

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ما هو مرض آدم الشرقاوي؟

فاجأ الفنانجمهوره بظهوره مجدداً بعد غياب استمر عامين، كاشفاً عن معاناته مع أزمة صحية خطيرة، أعلن عنها من خلال حسابه على "إنستغرام"؛ حيث قال: "كان ليا فترة طويلة ما نزّلت بوستات، بس كنت محتاج آخد بريك. من سنتين كنت تعبان جداً، كنت قريب من 110 كيلو (250 رطلاً)، ما كنتش قادر أتنفس كويس، عندي ضباب في الدماغ لدرجة إني ما كنتش فاكر أيامي بوضوح، آلام في المفاصل لدرجة إني ما كنتش قادر أقف كتير، والأسوأ إني كانت عندي جلطات دم في رجلي، وجسمي كله كان منتفخ بسبب مشاكل في الكلى".

وأكمل الشرقاوي:"كنت بكره كل حاجة في نفسي، وما كنتش بعرف نفسي خالص لما أبص في المراية. دلوقتي أقدر أقول إني أصحّ من أي وقت فات. رجعت لوزني الطبيعي 80 كيلو (180 رطلاً)، بحس إني رياضي أكتر من أي وقت، موجود جداً في اللحظة (مافيش ضباب دماغ)، وكل أعضائي شغالة تمام".

واختتم منشوره قائلاً: "حتى لما كنت عندي مشاكل صحية، ربنا تفضل عليّ بفرص كتير، ولما حسيت إني صحتي اتحسّنت، استغليت الفرص دي. أنا شاكر لحياتي ولكل تحدي واجهته. بشكر ربنا إنه خلاني أمر بالتجربة دي عشان دلوقتي عندي نظرة جديدة للحياة وحاسس إني مش ممكن أتحطّم. شكراً لكل الناس اللي بتدعمني. متحمّس إني أشارككم اللي كنت بشتغل عليه".

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آخر أعمال الفنان آدم الشرقاوي

وكان آخر أعمال الفنان، مشاركته في مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" مع الفنانة يسرا، والذي عُرض في موسم رمضان 2023، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وقدم خلاله دور ابنها "سماح".

المسلسل تدور أحداثه حول "الدكتورة سميحة – يسرا" التي تقرر العودة من كندا إلى مصر بعد أكثر من 25 عاماً؛ برفقة ابنيها سامح وسماح لاسترداد إرثهم، ومع تطور الأحداث تكتشف العديد من الأسرار المثيرة التي تسبب لها مشكلات صعبة.

المسلسل شارك في بطولته بجانب يسرا كل من محمد ثروت، شيماء سيف، مايان السيد، محمود حجازي وآخرين، ومن تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.

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