منصور البلوشي يشارك جمهوره صورة له بعد انتهاء عرض مسلسله الصحبة الحلوة وهكذا علق

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يوليو 2025 05:56 مساءً - بعد انتهاء عرض حلقات مسلسل "الصحبة الحلوة" عبَّر الفنان منصور البلوشي عن سعادته على نجاح العمل، وكان الفنان قد اعتبر مشاركته بالعمل مع الفنانة هدى حسين هو حلم من أحلامه ولكنه بعام 2025 تحقق حين اجتمع معها بهذا المسلسل، وعلق عندما صور العمل مع الفنانة هدى وكتب: "2025 كل شيء حلو قاعد يصيرلي، ألف الحمدالله وحلم من أحلامي تحقق إني أمثل مع القديرة هدى حسين، انتظرونا في مسلسل "الصحبة الحلوة" اللهم لك الحمد".

ونشر البلوشي عدداً من صور له من كواليس العمل بعد أن انتهى عرض حلقاته وعلق وكتب: "انتهت حلقات مسلسل الصحبة الحلوة، الحمدلله على نعمة النجاح القادم أجمل ".

أبطال مسلسل "الصحبة الحلوة"

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"الصحبة الحلوة" هو مسلسل من تأليف عبدالله الحسيني وعبدالعزيز السبيعي ومن إخراج محمد دحام الشمري والإشراف العام محسن ملا حسين، وأحمد ملا حسين، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، ميثم الحسيني، شبنم خان، سعاد الشطي، منصور البلوشي، أنوار المنصور، عبدالله التركماني، محمد الراشد، حسن الموسوي، بدر السعيد، فينيسيا هارون، وياسر علي الشمري، وهو مسلسل ذو 10 حلقات، وتدور أحداثه عندما يتحول عزاء إلى لحظة استثنائية ومختلفة، حيث تلتقي ثلاث صديقات معاً بعد خمسين عاماً من الفراق والتباعد بينهن، لتبدأ بينهن رحلة مؤثرة في البحث عن صديقة رابعة لهن، ومن ثم تتوالى أحداث المسلسل.

أعمال عرضت مؤخراً للفنان منصور البلوشي

أما آخر أعمال شارك بها الفنان منصور البلوشي كانت مسرحية "المديـنة الترفيهية" وهي من ﺇﺧﺮاﺝ بدر الشعيبي، وﺗﺄﻟﻴﻒ الأغاني لـ محمد الشريدة، ومن تأليف مريم نصير، ومن بطولة كلٍ من الفنان بدر الشعيبي، بشار الشطي، محمد الشعيبي، رهف محمد، منصور البلوشي، فيصل فريد، أحمد إيراج، يعقوب عبدالله، فرح الصراف، هادي خميس، منتظر الزاير، ربيع الصيداوي، بالإضافة إلى آخرين.

كذلك عُرض له بالموسم الرمضاني مسلسل "بيت حمولة" من إخراج سائد بشير الهواري، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جميلة جمعة ومن بطولة الفنانة إلهام الفضالة، طيف، شهد الياسين، في الشرقاوي، ليالي دهراب، حسين الحداد، شيلاء سبت، عبدالله البلوشي، منصور البلوشي، علي محسن، شملان العميري، غرور صفر، زيني كرم، زينب يوسف، شيماء قنبر، أحمد بن حسين، علي بن حسين، وزهراء دهراب. ودارت أحداثه حول عائلة تحت سقف واحد، وتتلاعب أم أرملة بحياة أولادها وأزواجهم، مما يثير صراعات حول التقاليد والرغبات الشخصية، وكل ذلك باسم حبها الخانق والمقيد لهم وتتوالى الأحداث.

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أما العمل الثاني الذي شارك به أيضاً بالموسم الرمضاني مسلسل "وحوش" من ﺇﺧﺮاﺝ سعيد الماروق، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ فيصل البلوشي، ومن بطولة الفنانة شجون الهاجري، هيا عبدالسلام، فيصل العميري، بشار الشطي، علي كاكولي، منصور البلوشي، وتدور أحداثه حول قصص حقيقية قُدمت في إطار من الغموض والتشويق عبر مجموعة من الحلقات المنفصلة، حيث تتناول كل حلقة أحد أبرز وأشهر الجرائم الحقيقية التي حدثت في الكويت على مدار سنوات مختلفة.

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