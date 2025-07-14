الذوق العالي.. محمد منير مفاجأة ألبوم تامر حسني

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يوليو 2025 05:56 مساءً - أزاحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات الستار عن برومو أغنية "الكينج" محمد منير والفنان تامر حسني، التي تحمل اسم "الذوق العالي"؛ والتي تُعتبر أول أغنية تجمع الكينج منير بنجم الجيل تامر حسني، وهو ما يحمل مفاجأة سارة لكل جمهور ومحبي النجمين ممن اعتادوا منهما على بصمات غنائية مميزة خلال مسيرتهما؛ ومن المقرر طرحها قريباً عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع منصات الاستماع.

تفاعل الجمهور مع ديو الكينج ونجم الجيل

View this post on Instagram A post shared by RotanaMusic (@rotanamusic)

روجت الصفحة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" لديو "الذوق العالي" الذي يجمع النجمين محمد منير و، ونشرت البرومو الدعائي للأغنية وعلقت عليه حيث كتبت الصفحة: "الذوق العالي ديو الكبار الكينجونجم الجيلقريباً".

وقد شهد البرومو الترويجي تفاعلاً كبيراً وحماساً غير متوقع من جمهور الكينج ونجم الجيل، معبرين عن إعجابهم بفكرة الديو والتعاون بينهما؛ وجاءت التعليقات كالتالي: "أساطير الغناء في مصر، الكينج ونجم الجيل، أخيراً، هنا سأصمت كثيراً احتراماً وتقديراً لهذه العظمة والجمال"، وغيرها من التعليقات التي كشفت حماس وترقب الجمهور للأغنية.

الذوق العالي.. تعيد ظهور الملحن الراحل محمد رحيم من جديد

أغنية "الذوق العالي" من كلمات تامر حسين وألحان الملحن الراحل محمد رحيم وتوزيع أحمد طارق يحيى، وقد كشفت أرملة الملحن محمد رحيم أنوسة كوتة خلال تصريحات سابقة؛ أن الأغنية ستكون إحدى أبرز مفاجآت ألبومالذي يمثل مرحلة جديدة في مسيرته الفنية.

وأوضحت كوتة أن الأغنية من ألحان محمد رحيم الذي رحل عن عالمنا قبل الانتهاء من مشروعه الفني بالكامل، ليبقى هذا العمل بمثابة تكريم لروحه وإبداعه، أما الإخراج فجاء تحت قيادة تامر حسني بنفسه وسط أجواء مبهجة.

اطلعوا على... وصولاً لأحدث أفلامه ريستارت.. كيف نجح تامر حسني في استخدام الكوميديا بأفلامه السينمائية؟

تامر حسني يعلن تأجيل طرح ألبومه "لينا معاد"

يُذكر أن الفنان تامر حسني قد أعلن من خلال منشور عبر حسابه على "فيسبوك"؛ تأجيل طرح ألبومه الجديد "لينا معاد" من الخميس الماضي 10 يوليو إلى يوم غد الثلاثاء الموافق 15 يوليو، بسبب استمرار الانقطاع الجزئي لخدمة الإنترنت في مصر، مؤكداً أن الالتزام بالموعد المحدد سابقاً سيحول دون وصول الألبوم إلى الجمهور.

ويضم الألبوم مجموعة من الأغاني الجديدة التي تعاون فيها تامر حسني مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في العالم العربي، في تجرِبة فنية يُتوقّع أن تحمل طابعاً متنوّعاً ومبتكراً، يعكس رؤيته المتجددة في عالم الموسيقى.

تامر حسني يواصل الصدارة بفيلمه الجديد "ريستارت"

على جانبٍ آخر، يواصل فيلمالجديد "ريستارت" تصدُّره شباك التذاكر بعد عرضه من أسابيع بدُور السينما، ومن المفارقات التي ساهمت في حدوث انتشار واسع لهذا الفيلم مؤخراً ولاسيّما عبْر منصات التواصل الاجتماعي، هو أزمة انقطاع الإنترنت في أنحاء متفرّقة بمحافظات مصر المختلفة، نتيجة اندلاع حريق كبير في سنترال "رمسيس"، هذه الحادثة تماشت مع جزء من قصة فيلم "ريستارت"، الذي سلّط الضوء على فكرة انقطاع الإنترنت عن مصر بصورة كاملة والتوابع السلبية لهذا الأمر، من توقُّف جزء كبير من المعاملات المالية، وحدوث مشاكل عدة؛ خاصةً بعد أن أصبح التعامل الإلكتروني سِمة من سمات الحياة الآن.

وشارك في بطولة الفيلم عددٌ من النجوم، منهم: هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال وآخرون، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج سارة وفيق.

View this post on Instagram A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)

قصة فيلم "ريستارت" تدور حول محمد، مهندس ويعمل فني هواتف بسيطاً، يحلُم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميديتين بحثاً عن الشهرة عبْر الإنترنت وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

قد يعجبكم 5 ألبومات غنائية في يوليو الجاري لكبار النجوم.. تعرفوا إلى الموعد

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».