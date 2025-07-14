أول صورة رسمية لميلي ألكوك في شخصية Supergirl

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يوليو 2025 05:56 مساءً - بعد أن عُرض منذ أيام فيلم سوبرمان للمخرج جيمس غان في دور السينما، أصبح الجمهور يترقب بشدة الإصدار الجديد من سلسلة أفلام الإثارة والتشويق الذي يحمل اسم سوبر غيرل Supergirl للنجمة ميلي ألكوك، والذي يُعَدُّ الفيلم الثاني في عالم دي سي "DCU" بعد سوبرمان.

صورة ميلي ألكوك في شخصية سوبر غيرل

أصدر أستوديو D.C أول صورة رسمية لـ ميلي ألكوك بزيها الكامل، وقد نالت إعجاب المعجبين. وقد ظهرت مرتدية زياً يُطابق زي الممثل ديفيد كورنسويت "بطل شخصية سوبرمان 2025" من حيث الأسلوب، بتصميم الشعار نفسه ونمط الألوان، كما أنه يُحافظ على طابع القصة المصورة التي ألهمت فيلمها؛ حتى إنها ترتدي التنورة الكلاسيكية.

والفيلم مقتبس من المسلسل القصير "سوبر جيرل: امرأة الغد" Supergirl: Woman of Tomorrow للكاتبين توم كينغ وبيلكيس إيفلي. ويروي الفيلم قصة الفتاة الخارقة التي تؤدي دورها ميلي ألكوك، والتي تتعاون مع فتاة فضائية صغيرة "إيف ريدلي" سعياً للانتقام لمقتل والدها. ينطلقان معاً في رحلة كونية محفوفة بالمخاطر عبر عوالم فضائية، ويواجهان أعداءً أقوياء ومعضلات أخلاقية.

الفيلم من إخراج كريج جيليسبي، وتأليف آنا نوغيرا، وبطولة ميلي ألكوك بدور كارا زور-إل، وهو مُقتبس من المسلسل القصير "سوبر جيرل: امرأة الغد" من تأليف توم كينغ وبيلكيس إيفلي، وسيتم عرضه في دور السينما في 26 من يونيه 2026.

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مقارنة سوبر مان وسوبر غيرل

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في يونيه 2025، لمح جيمس غان، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة دي سي ستوديوز، إلى أنه على الرغم من أن سوبرمان وسوبر غيرل كليهما من كوكب كريبتون؛ فإن طفولتهما كانت مختلفة تماماً.

وقال لموقع ComicBook.com: "كان لدى سوبرمان والدان أحباه في نشأة هادئة، وهذا يجعله أقل الأبطال الخارقين اضطراباً من نواحٍ عديدة. وسوبر غيرل، وخاصةً في عالم دي سي، هي في حالة فوضى نوعاً ما. أعني، لقد واجهت مشاكل حقيقية في نشأتها".

اتضح ذلك خلال الظهور القصير لسوبر غيرل في مسلسل سوبرمان، الذي عُرض لأول مرة في 11 من يوليو. ظهرت شخصية ألكوك في قلعة العزلة، وهي تعاني من صداع بوضوح واستعادت كلبها، كريبتو الذي كان تحت رعاية سوبرمان في أثناء احتفالها في أنحاء المجرة.

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