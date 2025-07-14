شكرا لقرائتكم خبر عن جدل واسع في كوريا الجنوبية.. هل تجاوزت الدراما الخطوط الحمراء أثناء التصوير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت مواقع تصوير بعض الأعمال الدرامية الكورية جدلًا واسعًا داخل كوريا الجنوبية وخارجها، بعد سلسلة من الحوادث التي وُصفت بأنها "تجاوزت الحدود المقبولة"، مما وضع طواقم الأفلام تحت نيران الانتقادات،أحدثها ما حدث في موقع تصوير المسلسل الكوري الجديد "The Auditors"، حيث أصيب أحد الممثلين الثانويين في حادث خطير أثناء تصوير مشهد يتضمن انفجارًا.

حادثة مسلسل The Auditors

وفقا لمواقع صحفية كورية، أعادت الحادثة إلى الأذهان سلسلة من الشكاوى حول ظروف العمل القاسية، وعدد ساعات التصوير الطويلة، وعدم اتخاذ تدابير كافية لحماية الطاقم،لا سيما الممثلين الثانويين الذين غالبًا ما يُعاملون كـ"عناصر ثانوية". وقد أعربت نقابة العاملين في المجال الفني بكوريا عن قلقها من غياب الرقابة وتجاهل قواعد السلامة.

الدراما الكورية

يذكر أن الدراما الكورية أصبحت تحظى بجمهور عالمي واسع،إلا أن النجاحات الفنية لا يجب أن تأتي على حساب كرامة وسلامة العاملين خلف الكواليس .

في ظل هذه الضغوط، باتت شركات الإنتاج مطالبة بمراجعة سياساتها وتوفير بيئة عمل أكثر إنسانية، خاصة في ظل تصاعد الدعوات لحماية حقوق العاملين في الصناعات الإبداعية.