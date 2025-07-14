شكرا لقرائتكم خبر عن فات الميعاد 24.. هل ستؤول حضانة الطفلة ريم إلى جدتها أم إلى خالتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال أحداث الحلقة 23 من مسلسل فات الميعاد، ذهبت كلاً من جدة ريم " سلوى محمد علي" وخالتها" مارتينا عادل" للإمتثال أمام القاضي، حتى يحكم لمن تؤول لها حضانة الطفلة، وعندما دخلت عبلة " سلوى محمد علي" بدأ يسألها عن صحتها وعن قدرتها على رعاية الطفلة، وكرر بعض الأسئلة على خالة الطفلة نهى" مارتينا عادل" وسألها عن عملها وقدرتها على رعاية ريم، فهل سيحكم القاضي للجدة أم للخالة، هذا ما ستكشفه أحداث الحلقة 24 من المسلسل.

وكانت قد شهدت الحلقة 23 من مسلسل فات الميعاد، الكثير من الأحداث حيث ذهبت وفاء" نسمة بهي" لزوجها" محمد السويسي" بعدما عرفت نيته في سفر إبنهم للخارج، وحدثت مشاجرة بينها وبينه بسبب هذا الموضوع أسفرت عن قراره بوقف مصروف البيت لهم، وتنفيذ قرار السفر للإبن حتى بدون رضاها، فانصرفت وفاء وهي مكسورة من أمامه، ثم تفاجأ بعد ذلك بطلبها للطلاق، ذهب إلى والدتها عبلة" سلوى محمد علي" حتى تجعل ابنتها تعدل عن هذا القرار، لكنها أصرت عليه ، فما كان أمامه سوى أن يوافق على طلبها.

‎مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.



‎وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.