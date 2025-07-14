شكرا لقرائتكم خبر عن ستورى حزينة.. زياد برجى يعلن وفاة شقيقه وتشييع الجنازة فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المطرب اللبناني زياد برجي ، عبر صفحته الشخصية على موقع إنستجرام، وفاة شقيقه محمد برجى، وتقام صلاة الجنازة ظهر الاثنين فى روضة الشريفين في بيروت، وكتب "ببالغ الحزن والأسى أعلن وفاة شقيقى محمد برجى".



زياد برجى

مكان عزاء شقيق زياد برجي

وكشف زياد برجي خلال بيان أن الأسرة ستستقبل العزاء في فقيدها، يوم الثلاثاء، بمنطقة الرملة البيضاء.

يذكر أن آخر أعمال زياد برجى بعنوان "حقك عليا" وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحان: زياد برجي وتوزيع ألكساندر ميساكيان، مكس وماستر إيلي بربر، روجيه أبي عقل، إخراج: جان كلود ديب، وأغنية أخرى بعنوان " اليوم يومي".

اللبناني زياد برجى عرف للجمهور المصري خلال أغنية "شو حلو" والتي حققت نجاحاً وانتشاراً واسعاً على مستوى الدول العربية ومصر وتعد الأغنية الأبرز في مشواره رغم تقديمه العديد من الأعمال الغنائية.

