شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 250 جنيه.. استمتع بحفل يجمع الصوفية والحداثة وأتسلطن بصوت الشيخ محمود التهامى والان مع تفاصيل الخبر

يشهد المهرجان الصيفى على المسرح المكشوف بدار الأوبرا حفل يجمع الصوفية والحداثة وذلك يوم الجمعة 18 يوليو، ويشارك في الحفل الموسيقار فتحى سلامة والشيخ محمود التهامى ويصل سعر التذكرة إلى 250 جنيه، والحجز من خلال موقع تذكرتي.

محمود التهامي اختير كنقيب للمنشدين والمبتهلين

الشيخ محمود التهامى تخرج من كلية التربية قسم اللغة العربية، ودرس الموسيقى بالكونسرفتوار، واحترف بعدها الإنشاد الدينى متأثرًا بوالده المنشد الكبير ياسين التهامى.

أنشأ محمود التهامى أول مهرجان للإنشاد الدينى فى مصر، وكذلك مهرجان شباب الإنشاد الأول، وتم اختياره كنقيب للمنشدين والمبتهلين، كما قام بتأسيس مدرسة لتعليم علم التجويد والإنشاد الدينى والابتهالات والتواشيح والمقامات الموسيقية وفن الصولفيج، وذلك من خلال عمله بالنقابة. كما يعمل التهامى حاليًا على دعم ظهور المواهب الإنشادية فى مصر والوطن العربى.

التهامي قدم 250 قصيدة وإدخل مقامات وإيقاعات جديدة للإنشاد الدينى

كما قام أيضًا بغناء ما يقرب من 250 قصيدة، وقد استطاع من خلال دراسته للفنون الموسيقية إدخال مقامات وإيقاعات جديدة للإنشاد الدينى.

فتحي سلامة المصري الوحيد الحاصل على جائزة الجرامي

فتحي سلامة مؤلف وموزع ومنتج موسيقي وعازف بيانو، وهو المصري الوحيد الذي حصل على جائزة جرامي الموسيقية العالمية عام 2004، كما حصل على جائزة الـB.B.C العالمية، وجائزة أحسن موسيقى تصويرية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2000 عن فيلم "جنة الشياطين"، والفيلم الروائي القصير "علامات إبريل".

عمل فتحي سلامة مع محمد منير وعمرو دياب والحجار



وضع فتحي سلامة الموسيقى التصويرية لفيلم "المسافر"، ساهم بتوزيع وتلحين العديد من الأغنيات لكبار المطربين المصريين مثل محمد منير وعمرو دياب وعلي الحجار وأنوشكا وغيرهم، كما شارك في أهم مهرجانات الجاز والـ"وورلد ميوزيك" الدولية، وقدم نحو 9 ألبومات تعاون فيها مع أعلام الموسيقى والغناء في العالم.