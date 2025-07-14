ردّ مفاجئ من رحمة رياض بعد خطوة غير متوقعة من ألكسندر علّوم

فاجأ الممثّل العراقيّ ألكسندر علّوم متابعيه عبر “إنستغرام” بنشر مجموعة صور عفويّة وجميلة جمعته بابنته “عالية” من زوجته الفنّانة العراقيّة رحمة رياض.

وعلّق ألكسندر على الصّور برسالة مؤثّرة قال فيها: “في كلّ خطوة تخطيها في هذه الحياة، بابا معك… اليوم وغدًا وإلى الأبد.”

من جانبها، تفاعلت رحمة رياض، مع المنشور من خلال خاصّيّة التّعليقات، وكتبت: “قلبي وروحي.”

نذكر أنّ رحمة رياض كانت قد احتفلت مع زوجها ألكسندر علّوم، بعيد ميلاد ابنتهما الأولى “عالية” في شهر آذار الماضي، في أجواء عائليّة مليئة بالحُبّ والامتنان.