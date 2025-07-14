شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج أحمد الجندى ينافس فى الموسم السينمائى بفيلمى الشاطر وروكى الغلابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس المخرج أحمد الجندى في الموسم السينمائى 2025، بفيلمين دفعة واحدة، حيث يقدم فيلم الشاطر بطولة النجم أمير كرارة، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائى يوم 16 يوليو في السينمات، كما يقدم الجندى فيلم روكى الغلابة بطولة النجمة دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح، ومقرر طرحه في دور العرض يوم 30 يوليو الجارى.

المخرج أحمد الجندى

ويبرز اسم المخرج أحمد الجندي كأحد أبرز صناع المحتوى الفني الذي جمع بين الإبداع والتجديد في صناعة الأفلام، بخبرته الطويلة ورؤيته الفنية الفريدة، استطاع الجندي أن يصنع لنفسه مكانة متميزة في قلوب الجماهير والنقاد على حد سواء، من خلال مزيج متقن من الكوميديا والدراما والأكشن، يقدم أحمد الجندي أعمالاً تعكس نبض المجتمع وتلامس حياة الناس بطريقة ترفيهية ومؤثرة في آنٍ واحد، ومع منافسته القوية في موسم صيف 2025 بأفلامه الجديدة "الشاطر" و"روكي الغلابة"، يواصل الجندي تأكيد مكانته كأحد أهم المخرجين الذين يكتبون تاريخ السينما المصرية المعاصرة.



ابطال فيلم الشاطر

فيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن توتا وإنتاج شركة سينرجي بلس، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي.

أبطال فيلم روكى الغلابة

دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح ويشاركهما كل من: محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والذي سيظهر كضيف شرف ضمن الأحداث، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.