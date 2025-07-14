شكرا لقرائتكم خبر عن بدء من اليوم.. حسين الجسمى يطرح ألبومه على مراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم حسين الجسمي لإطلاق ألبومه الجديد على مراحل، حيث يبدأ بطرح أغنيتين كل أسبوع اعتبارًا من اليوم الاثنين، وذلك على مدار صيف 2025.

ويضم الألبوم مزيجًا من الأغنيات باللهجتين المصرية والخليجية، في تجربة موسيقية متنوعة تجمع بين الإحساس الشرقي والطابع العصري. كما يتعاون الجسمي في هذا العمل مع نخبة من كبار صُنّاع الأغنية من شعراء وملحنين وموزعين، ما يُعد الجمهور بموسم صيفي استثنائي حافل بالإبداع.

أخر أعمال حسين الجسمى أغنية "الفرق الكبير"

وحققت أغنية الفرق كبير للنجم الكبير حسين الجسمي المرتبة 97 في قائمة بيلبورد عربية أحد أشهر وأهم المواقع العربية التي تقوم برصد وتحليل عدد مرات الاستماع والتشغيل على كل المواقع المختصة بعالم الغناء.

وتعد المرة الأولى التى تستطيع أغنية إعلان التواجد فى قائمة هوت 100 من خلال أغنية الفرق كبير، والأغنية من كلمات منة القيعى وألحان هشام جمال وتوزيع مادى مكس وماستر بيشوى مجدى وكان النجم حسين الجسمى قد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "عايز تمشى" من كلمات محمد عاطف وألحان رامى جمال وتوزيع توما، وميكس وماستر هانى محروس ووتريات هانى فرحات.

حسين الجسمى يعد من أهم وأبرز المطربين العرب الذين يتمتعون بشعبية كبيرة فى الوطن العربى، حيث قدم الكثير من الأغانى الرومانسية التى تتسم بطابع مميز ولون خاص به، وكان جزءًا كبيرًا من أغنياته من نصيب مصر التى أحبها وعشقها وقرر أن يتغزل فيها وفى شعبها بأغنياته في الكثير من المناسبات العادية والوطنية، والتغنى فى جمالها وأصالة شعبها.