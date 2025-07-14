شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مسلسل Breaking Bad يوقف تصوير فيلمه الجديد بسبب المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم العالمي برايان كرانستون، توقفه عن تصوير فيلم Lone Wolf الجديد حتى يتم سداد مستحقات جميع الممثلين وطاقم العمل بالكامل، بعد الازمة التي شهدها التصوير خلال الفترة الأخيرة بتأخير مستحقات فريق العمل بالكامل.

سبب توقف فيلم Lone Wolf

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Deadline، فإن نجم مسلسل Breaking Bad الشهير تعهد بعد تصوير مشاهد جديد في الفيلم او الترويج له حتى سداد المستحقات وانهاء الازمة المالية، بالرغم من حصوله على كافة مستحقاته بالكامل من القائمين على العمل، إلا أنه قرر الوقوف بجوار زملائه الممثلين والعاملين.

وشهد الفيلم عجز في التمويل يُقدر بنحو مليوني دولار، والذي توقف تصويره فجأةً قبل أشهر، ولا يزال طاقم العمل والموردون وبعض الممثلين مستحقين لأجور أسبوع واحد على الأقل، وكما أشار الممول والمنتج جوردان فاغنر، فقد عانى المشروع من انهيار في هيكل التمويل، وسارع الممولون إلى سد الثغرات.

احداث فيلم Lone Wolf

ويخرج مارك بيلينغتون فيلم الإثارة والمؤامرة، الذي تدور أحداثه حول محارب قديم مضطرب (ليلي غلادستون) يُعاني من الإدمان، ويُجنّده مقاول (كرانستون) لمؤامرة حكومية سرية لاغتيال سياسي رفيع المستوى، ويضم طاقم العمل أيضًا أوشيا جاكسون جونيور، وجينيفر إيل، وتشيت هانكس، وسبنسر غاريت، ويضم فريق الإنتاج كريستين فاشون، المرشحة لجائزة الأوسكار، والمخرج المخضرم تيد هوب، إلى جانب آخرين.

