شكرا لقرائتكم خبر عن هشام جمال يشوق الجمهور بمفاجأة فى أول تعاون مع حسين الجسمى والان مع تفاصيل الخبر

كشف الفنان والمنتج هشام جمال عن تفاصيل أول تعاون فني يجمعه بالنجم الإماراتي حسين الجسمي، مؤكدًا إعجابه الكبير بصوت الجسمي منذ صغره، حين سمعه لأول مرة وهو في سن الرابعة عشرة، واصفًا صوته بأنه “لا يشبه أحدًا” ولا يزال من الأصوات التي يفضلها بشدة.

وقال هشام: "سمعت صوت حسين الجسمي أول مرة وأنا عندي 14 سنة… ومش فاكر من بعد اللحظة دي إني سمعت صوت مغني عجبني أكتر من صوته اللي ملوش شبه!".

وأضاف أنه على مدار السنوات الماضية، كان له شرف التعاون مع الجسمي في عدد من الأعمال الفنية، معبرًا عن تقديره الكبير له كفنان وإنسان راق.

وأشار هشام إلى أن التعاون الجديد يعد الأول من نوعه بهذا الحجم، مؤكدًا أنه يأتي ضمن رؤية فنية خاصة يقوم بتنفيذها مع فريق “روزناما” للجسمي.

وقال جمال إن الأغنيتين ستُطرحان تباعًا، واعدًا الجمهور بمفاجآت فنية مميزة، تبدأ بأغنية “وحشتيني” التي ستُطرح اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً.

واختتم جمال منشوره بقوله:

“أتمنى التجربة المختلفة دي تبتدأ اليوم تعجبكم”.