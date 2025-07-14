شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير وتامر حسنى يغنيان الذوق العالى.. شاهد برومو الديو والان مع تفاصيل الخبر

طرحت شركة روتانا برومو ديو الكينج محمد منير والنجم تامر حسنى والذي يحمل اسم "الذوق العالي"، ومن المقرر طرحه قريباً.

تصوير جزء من الكليب في منزل الكينج

أغنية "الذوق العالى" من كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم، وقد تم تصوير أجزاء من كليب الأغنية بمنزل الكينج محمد منير.

وكان الكينج محمد منير، قد كشف فى وقت سابق خلال تصريحات لـ"الخليج 365" عن كواليس هذا التعاون مع النجم تامر حسنى، قائلاً: الأغنية تحمل عددًا من المفاجآت.

وأضاف، أنه مبسوط بالتعاون في أغنية مع تامر حسنى، ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، حيث إن فكرتها جديدة.

ديو محمد منير وتامر حسني يحمل العديد من المفاجآت

وتعد الأغنية بمثابة أول ديو غنائى يجمع بين الكينج محمد منير والنجم تامر حسني، وهو ما يحمل مفاجأة سارة لكل جمهور النجمين ممن اعتادوا منهم على بصمات غنائية مميزة خلال مسيرتهما.

شركة تذكرتي تتطرح تذاكر حفل تامر حسني في العلمين



طرحت تذاكر حفل تامر حسنى فى مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثالثة، يوم 25 يوليو الجارى، خلال منصة "تذكرتي" الإلكترونية، وتمت إتاحة التذاكر لـ5 فئات متاحة للجميع، ويشارك فى الحفل مع تامر المطرب الشامى.

ويحرص النجم تامر حسني على التواجد مع جمهور العلمين كل عام، إذ شارك منذ انطلاق مهرجان العلمين في نسخته الأولى عام 2023، وقدم خلال الدورة الأولى عددا كبيرا من أغانيه وسط تفاعل الجمهور، وحقق حفله نجاحا كبيرا، وكرر تامر حسني هذا النجاح العام الماضي خلال فعاليات الدورة الثانية، وقدم حفلا كامل العدد، ليأتي حفله الغنائي المقرر يوم 25 يوليو كثالث تعاون بينهم وبين مهرجان العلمين.

المطرب شامي يشارك تامر حسني في حفل مهرجان العلمين

ومن المقرر أن يقدم تامر حسني خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه، إلى جانب عدد من الاستعراضات التى اعتاد الجمهور منه عليها، كما يشاركه الحفل المطرب الشامى، ليقدم هو الآخر عدد من الأغنيات برفقة تامر، وأتيحت التذاكر عبر موقع "تذكرتي" الإلكتروني.

انطلاق مهرجان العلمين خلال أيام

وتقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، في قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا في ساحة "U-ARENA"، التي أنشأتها الشركة في وقت قياسي لتكون مركزًا نابضًا بالحياة يستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى، وتتولى شركة تذكرتي، تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان.